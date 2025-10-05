I sondaggi in Olanda a meno di un mese dalle nuove Elezioni anticipate: Wilders col PVV tiene in testa, ma manca ancora una maggioranza stabile

A MENO DI UN MESE DAL VOTO L’OLANDA VIVE ANCORA IL CAOS TOTALE IN PARLAMENTO

Il 29 ottobre 2025 l’Olanda tornerà per la terza volta in 5 anni alle urne per le Elezioni politiche dopo il tonfo del Governo Schoof dello scorso 3 giugno: i sondaggi diffusi da Peil Poll su Europe Elects restano in linea con quest’estate di forte trambusto nei Paesi Bassi. Un Governo caduto, una maggioranza anche futura tutta da scrivere, un partito come il PVV che continua ad avere ampi consensi ma non bastevoli per costruire una coalizione con poche alleanze.

I 150 seggi del Parlamento olandese restano uno scoglio quasi insormontabile per tutti i principali partiti dei Paesi Bassi che in questo ultimo ventennio hanno provato a costruire una forte e durevole maggioranza: dopo la caduta dell’ultimo ed ennesimo Governo Rutte, la vittoria nel 2023 del PVV di Geert Wilders aveva illuso di aver trovato un cambio di rotta della politica olandese dopo un decennio di crisi, governi di unità nazionale e quant’altro.

Lo scontro tra le istanze europeiste e pro-immigrazione dei “centristi” con l’ala più dura del Governo Schoof – per l’appunto il Partito per la Libertà di Wilders – ha portato al ritiro dei Ministri e dei parlamentari dalla maggioranza, aprendo una nuova stagione di crisi e la convocazione delle Elezioni anticipate per fine ottobre.

I SONDAGGI E LA MANOVRA “IN PANNE”: CENTRODESTRA IN VANTAGGIO MA SENZA UN’ALLEANZA

I sondaggi Olanda 2025 ad oggi vedono il PVV in testa con una stima dei seggi attorno ai 30 parlamentari potenziali, davanti ai 27 dell’alleanza di Centrosinistra tra Verdi e Partito Laburista (GroenLinks-PvdA) guidata dall’ex vicepresidente della Commissione UE Frans Timmermans.

Al terzo posto in crescita i Cristiano Democratici del CDA di Henri Bontenbal – ex partner di Governo del PVV e del partito di Rutte – raggiungerebbero quota 23 seggi, staccando nettamente i conservatori del JA21 a 13 seggi, pari al Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia in crollo totale.

Chiudono i sondaggi politici sulle prossime Elezioni in Olanda i centristi-liberali del D66 a 12 seggi, la sinistra radicale a 6 seggi e il Partito dei Contadini BBB a soli 4 parlamentari in potenza. La corsa alla Manovra 2026 è tuttora in stallo nel Parlamento dove la maggioranza non c’è più e dove le trame verso le prossime Elezioni tengono in scacco l’intero Centrodestra, che avrebbe i numeri per poter governare ma che dovrebbe nuovamente trovare un “contratto di Governo” valido tra Wilders, CDA e soprattutto il partito dell’attuale segretario NATO Mark Rutte.