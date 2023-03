SONDAGGI/ Pagnoncelli: “Centrodestra in testa, Elly Schlein ruba voti a sinistra”

Sondaggi, FdI al primo posto, il Pd toglie voti a M5S

Pagnoncelli, a Dimartedì, fa il punto sulla situazione politica in Italia in questa settimana. Il sondaggista spiega: “Abbiamo fatto un sondaggio di tipo politico. Partiamo dagli orientamenti di voto: al primo posto saldamente Fratelli d’Italia con il 30,3%, poi il Partito Democratico con il 19%, poi M5S con 16.8%. Seguono Lega all’8%, FI al 7.2% e Terzo Polo al 6.2%. Segnaliamo la crescita del PD dopo l’elezione di Elly Schlein. Si riduce la quota di chi si vuole astenere”.

SPILLO/ I dilemmi del Governo e il vicolo cieco delle banche centrali

Dai risultati si evince che “Il Partito Democratico pesca dunque di più tra gli elettori che prima si volevano astenere e tra quelli del Movimento Cinque Stelle”. Passando invece alla grande divisione politica, “Il Centrodestra è in testa con 46.5%. Sommando al Centro sinistra il M5S e il Terzo Polo, ci sarebbe equilibrio”.

DIETRO IL RALLY DEI MERCATI/ Il salvataggio delle banche che pagheremo con l'inflazione

Sondaggi, Pagnoncelli: “Per Meloni giudizi positivi al 44%”

Com’è invece la situazione in Italia per quanto riguarda il Governo? Pagnoncelli, a Dimartedì, spiega: “Vediamo ancora come sul Governo si dividano le opinioni: nel corso di questi mesi c’è stata una flessione di qualche punto del consenso di governo. Siamo al 43%. Analogo trend per Giorgia Meloni. I giudizi positivi sono 44% contro 42% ma a novembre e dicembre aveva toccato anche i 49″.

Passando infine al gradimento dei leader, “Buon consenso per Elly Schlein al 34%. L’indice di gradimento, per la leader del Partito Democratico, “È superiore agli altri. Lei prevale su Giuseppe Conte, Salvini, Berlusconi e tutti gli altri. Chiude la graduatoria Renzi con il 14%”.

SPY FINANZA/ Gli indizi sul rischio di una crisi peggiore del 2008

© RIPRODUZIONE RISERVATA