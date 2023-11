Sondaggi Papa Francesco: autorità morale per il 64%/ “Baluardo contro le guerre”. Chiesa, calo fiducia al 34%

“PAPA FRANCESCO AUTORITÀ MORALE”: I SONDAGGI DI ILVO DIAMANTI

Per il 64% degli italiani intervistati negli ultimi sondaggi condotti da Ilvo Diamanti per “La Repubblica”, Papa Francesco è la principale autorità morale del nostro Paese, autentico «baluardo contro le guerre» in un mondo «di incertezze». Lo spiega lo stesso fondatore di Demos & Pi a “Rep” presentando i risultati dell’ultimo sondaggio che si intrecciano con i dati Istat sulla presenza dei cattolici alle funzioni religiose.

PAPA FRANCESCO: “NON STO BENE DI SALUTE”/ Rientra l’allarme: “solo raffreddore, incontri tutti confermati”

«Il Pontefice, sia sempre in prima linea, di fronte a ogni evento. Tragico e non solo. Anche per questa ragione Papa Francesco conferma un alto livello di fiducia, fra i cittadini. Molto superiore, rispetto alla Chiesa»: gli appelli continui per la pace in Medio Oriente e la missione di pace per la guerra in Ucraina hanno tenuto in ottima considerazione Papa Francesco agli occhi dei cittadini italiani, secondo il sondaggio Demos. «Il 64% ritiene il Papa la più stimata e accreditata autorità morale», in ribasso rispetto all’88% nel momento dell’elezione ormai 10 anni fa ma comunque in fiducia per quasi due terzi degli italiani.

Blanco Sarto e Torralba Rosellò, vincitori Premio Ratzinger 2023/ “Studi sulla teologia di Benedetto XVI”

FIDUCIA NEL PAPA, AI MINIMI LA CHIESA: I SONDAGGI PER INTENZIONI DI VOTO

Stupisce la fiducia in Papa Francesco anche fuori dagli ambienti prettamente cattolici, tanto più che la fiducia nella Chiesa Cattolica è invece piuttosto in calo ancora negli ultimi mesi: il sondaggio di Diamanti per Demos vede scendere l’interesse e la fiducia nella Chiesa al 34%, «L’indice più basso negli ultimi 20 anni. Questa tendenza riflette, anzitutto, l’evoluzione della pratica religiosa nella società». Come rileva l’Istat nelle ultime mappe di ricerca, al momento solo il 19% degli italiani frequenta luoghi di culto almeno una volta a settimana, il 31% confessa “mai”.

IL PAPA E LA GUERRA/ Mentre la carne sanguina, il realismo della pace viene solo dal Vangelo

In quanto Papa Francesco è apprezzato anche da coloro che dichiarano una pratica “saltuaria”, spiega ancora Diamanti su “Repubblica” «e in misura significativa, fra i più giovani. Tuttavia, il “credito” nei suoi confronti raggiunge i livelli più elevati fra gli adulti e i più anziani. In proporzione molto maggiore rispetto alla Chiesa». Osservando le tabelle Demos sulla fiducia nel Papa e nella Chiesa in base alle intenzioni di voto dei principali partiti italiani, si scopre che l’elettorato di Forza Italia è tra i più assiduo fedeli della Chiesa di Francesco con il 92% di fiducia (che cala drasticamente al 27% per l’istituzione stessa), segue il 78% dell’elettorato Pd, 71% M5s, 68% FdI. Nettamente in calo invece la fiducia dell’elettorato della Lega per l’operato di Papa Bergoglio: migranti e frontiere aperte sono probabilmente i motivi per cui fra i leghisti resta minore la fiducia nel Pontefice.











© RIPRODUZIONE RISERVATA