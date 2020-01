Sondaggi politici 2020/ Regionali Emilia Romagna, Lega al 44% ma Bonaccini è avanti

Nelle ultime intenzioni di voto raccolte sulle Elezioni Regionali in Emilia Romagna, al momento certamente il dato più interessante nei sondaggi politici nazionali per capire dove potrà andare il fondamentale scontro totale tra il Centrosinistra e il Centrodestra, con il M5s momentaneamente fuori dai giochi avendo un candidato “terzo” a Bonaccini e Borgonzoni con ben poche possibilità di vittoria. Ebbene, come ben dice uno dei fondatori del centro studi sondaggi YouTrend-Quorum Lorenzo Pregliasco «Una tappa imprescindibile è il voto in Emilia Romagna. I sondaggi ci dicono che la partita è contendibile». A livello numerico, il candidato nonché Governatore uscente Stefano Bonaccini è dato dai sondaggi politici Demopolis al 46% mentre la rivale sfidante, Lucia Borgonzoni, insegue al 44% ma viene ormai data da tutti gli analisi politici come “l’underdog” quando invece solo un mese fa era data come probabile vincitrice della contesa.

SONDAGGI REGIONALI: BONACCINI “SIAMO AVANTI”

Sempre nei sondaggi politici espressi da Demopolis e presentati da YouTrend si scopre come i voti in dote al candidato del M5s – Simone Benini – avrebbero fatto comodo eccome al Centrosinistra: quel 7% in mano a Di Maio, qualora ci fosse stato un patto “civico” come in Umbria forse avrebbe avuto esito assai diverso la sfida di queste Regionali ormai imminenti (domenica 26 gennaio prossima). Sulla sfida a distanza che è ormai palesemente “nazionale”, ieri Salvini ha scritto sui social dopo il comizio con la candidata Governatrice a Cesenatico «posso dirvi che mi avete emozionato? Spero di meritarmi tutto il calore, l’energia e i sorrisi che mi avete portato stamattina, grazie di aver dedicato una parte della vostra domenica a me e alla Lega. Questi sono i sondaggi che contano. Vi assicuro che l’Emilia-Romagna la liberiamo». A stretto giro è arrivata la pronta risposta del candidato di Pd e Centrosinistra, Bonaccini: «Mi dispiace Matteo Salvini, ma in tutti i sondaggi siamo davanti noi e cresciamo, come ti hanno detto tutti gli istituti demoscopici. Altrimenti non saresti qui tutti i giorni a sostituire la tua candidata. Solo che tu in Emilia-Romagna sei un ospite, peraltro sempre benvenuto, mentre io sono di casa: il 27 gennaio tu tornerai comprensibilmente a Roma per il ruolo che ricopri, mentre io starò qui, perché questa è la mia terra e questa è la mia gente».

