SONDAGGI POLITICI 2023/ FdI stabile 29%, sale Lega, crollo Pd 15%: fiducia Meloni 53%

I SONDAGGI POLITICI DI INIZIO 2023: MELONI STABILE, LEGA RISALE, CROLLA PD AL 15%

Risale la Lega, Meloni resta stabile mentre continua la discesa agli “inferi” del Partito Democratico: questo dicono i sondaggi politici condotti da Lab21.01 per Affari Italiani realizzati il 5 gennaio 2023. Prosegue il trend positivo per il Centrodestra che ancora ad inizio anno si presenta con distacchi siderali dalle coalizioni avversarie: 45,4% per l’intera compagine di Governo (Lega-FdI-FI-NM) contro il 23% del Centrosinistra a guida Pd, mentre il M5s al 18% e il Terzo Polo all’8,7% restano in scia “positiva” rispetto alle ultime rilevazioni. Entrando nello specifico del borsino partiti, scopriamo che Fratelli d’Italia mantiene tutti i distacchi invariati pur guadagnando solo lo 0,1% rispetto agli ultimi sondaggi politici di Lab21.01 prima di Capodanno.

Riforma pensioni 2023/ Crescono gli interessi per i ritardi nei pagamenti Inps

Dietro al 29,1% del partito di Giorgia Meloni, troviamo il Movimento 5Stelle di Giuseppe Conte che pure perdendo uno 0,1% resta stabile al 18% di preferenze nazionali: come già detto, malissimo il Pd che cala ancora e finisce al 15,1% di stima elettorale, uno dei risultati più bassi della storia del Partito Democratico. Riparte bene la Lega anche in questo inizio di nuovo anno: i sondaggi politici nazionali danno il Carroccio di Salvini al 9,5%, in trend positivo come il Terzo Polo di Calenda e Renzi appena dietro all’8,7%. Continuano le forti difficoltà di Forza Italia che perde ancora lo 0,4% e indietreggia fino al 6,4%, anche qui minimo storico per Berlusconi. Chiudono le intenzioni di voto Lab21.01 l’alleanza Verdi-Sinistra al 3,9%, PiùEuropa al 2,7%, Articolo1-Speranza all’1,3%, ItalExit di Paragone all’1,7%.

BCE vs ITALIA/ "Governo, 2 mosse per contrastare l'austerità strisciante"

SONDAGGI FIDUCIA MELONI E LEADER POLITICI: CONTE AL TOP

Dai partiti ai singoli personaggi che hanno fatto la storia politica del 2022 e che si attende siano protagonisti anche in questo nuovo 2023 appena cominciato: i sondaggi politici raccolti da Ipsos per il “Corriere della Sera” dopo Natale provano ad intercettare il “polso della situazione” per l’elettorato in merito ai principali leader nazionali. Se il Governo Meloni raccoglie il 54% di gradimento, l’indice sale con la persona di Giorgia Meloni che viene valutata dall’elettorato intervistato al 58%.

Per quanto riguarda i leader dei partiti nazionali, i sondaggi politici Ipsos delinea in Giuseppe Conte del M5s il principale politico in “fiducia”, a distanza comunque siderale dalla leader di FdI: 32% per l’ex Premier, davanti al 27% di Salvini (Lega) e al 24% del forzista Berlusconi. In calo invece il leader del Terzo Polo Carlo Calenda al 22%, appena davanti al rappresentante di Noi Moderati Maurizio Lupi al 21%; chiudono i sondaggi politici sui personaggi della politica il leader Pd Enrico Letta in caduta libera al 18%, davanti al duo di AVS Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, e all’alter ego di Calenda nel Terzo Polo Matteo Renzi, tutti al 16% di fiducia personale.

MANOVRA & LAVORO/ Un passo avanti sui voucher e uno indietro sul welfare aziendale

© RIPRODUZIONE RISERVATA