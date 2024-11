SONDAGGI POLITICI 2024, MELONI “CALA” MA NON IL SUO PARTITO

I sondaggi politici 2024 riscontrano un calo di gradimento per la premier Giorgia Meloni e in generale per il governo che guida, ma comunque avanza il suo partito Fratelli d’Italia, così come il Partito democratico. Questa è la fotografia scattata dalla rilevazione di Ipsos, effettuata per il Corriere della Sera: l’esecutivo ha perso tre punti nell’incide di apprezzamento, scendendo al 42, che è il punto più basso toccato da quando il centrodestra ha vinto le politiche. Lo stesso andamento si segnala per la presidente del Consiglio, che arriva al 43, mostrando anche in questo caso un calo di tre punti e il livello più basso raggiunto dal 2022.

Secondo il sondaggista Nando Pagnoncelli, che è amministratore delegato di Ipsos, sono tre i fattori che pesano su questi dati: la Manovra, ritenuta insoddisfacente da diverse parti sociali; le divisioni nel governo e i risultati delle ultime elezioni regionali. Ma i sondaggi politici 2024 mostrano novità interessanti anche per quanto riguarda le intenzioni di voto e, quindi, lo “stato di salute” dei partiti.

SONDAGGI POLITICI 2024, LE INTENZIONI DI VOTO E I LEADER

Nonostante il calo di gradimento di Meloni e del suo governo, Fratelli d’Italia cresce guadagnando quasi un punto percentuale, quindi i sondaggi politici 2024 confermano che è il punto di riferimento della maggioranza. Ipsos registra il 27,7% per Fdi, mentre Forza Italia perde quasi un punto, arrivando all’8%. Per Pagnoncelli potrebbe aver pesato sul calo dei forzisti il distinguo degli ultimi mesi, ad esempio su extraprofitti banche e rifiuto di riduzione del canone Rai. Invece, la Lega è stabile al secondo posto per quanto riguarda la maggioranza con il suo 8,7%.

Per quanto riguarda le opposizioni, il Pd fa un balzo di 1,5 punti rispetto a un mese fa, salendo al 22,6%. Invece, perde un punto circa il Movimento 5 Stelle, a cui viene attribuito il 13%. Per quanto riguarda i leader dei partiti, la variazione più importante la registra Giuseppe Conte, che ha perso 4 punti rispetto a ottobre, scendendo a 24,5 punti dietro Elly Schlein che è a 29. Non ci sono altre variazioni degne di nota, sia a livello di partiti che di leader.