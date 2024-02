Sondaggi politici 2024/ Cal FdI, Pd +3% sul M5s, Lega 8,4%. Fiducia leader, Meloni ‘straccia’ Conte e Schlein

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI TECNÈ: CALA ANCORA FDI, RECUPERA LA LEGA, GUADAGNA SCHLEIN

Sono i sondaggi politici di Tecnè per l’Agenzia DiRE ad aprire come da tradizione la settimana di analisi elettorali, con l’avvicinarsi del primo vero appuntamento politico del 2024 ovvero le Elezioni Regionali in Sardegna (si vota domenica 25 febbraio). Il calo del Centrodestra era generalizzato appena una settimana fa, mentre nelle nuove intenzioni di voto pubblicate lunedì 12 febbraio è “solo” Fratelli d’Italia a registrare una battuta d’arresto generale, pur rimanendo il primo partito del Paese per forte distacco su tutti i rivali.

Nel pieno dei nodi agricoltori e sui vari dossier economici-Ue in ballo, Meloni peggiora il consenso di uno 0,2% rispetto agli stessi sondaggi politici di Tecnè della scorsa settimana: per FdI il dato complessivo è di 28,5% di preferenze su base nazionale, seguiti dal Pd di Elly Schlein in recupero al 19,8% (+0,1%) e dal M5s di Giuseppe Conte, in calo dello 0,2% fino al 16,2% generale. Recupera terreno la Lega di Salvini all’8,4% (+0,1%) mentre Forza Italia perde lo 0,1% e resta al quarto posto del borsino dei partiti con il 9,2% delle preferenze. A chiudere i sondaggi Tecnè ci pensano poi tutti gli altri movimenti sotto quota 5%: parliamo dell’Alleanza Verdi-Sinistra al 3,7% come Azione di Calenda, Italia Viva 2,4%, 2,9% per PiùEuropa.

BORSINO GOVERNO E FIDUCIA LEADER: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI PREMIANO ANCORA GIORGIA MELONI

Dalle intenzioni di voto alle consuete domande su governo e leader nazionali, i sondaggi Tecnè per l’Agenzia DiRE mostrano una posizione comune ancora dominante per la Presidente del Consiglio nonostante le difficoltà della gestione General dei vari dossier al Governo: ad oggi il 40,6% ha ancora fiducia piena nell’esecutivo targato Centrodestra, in calo dello 0,3% rispetto alla scorsa settimana, con il 52,5% dei “detrattori” a livello nazionale.

Sul fronte della fiducia personale nei leader politici, i sondaggi di inizio settimana vedono ancora Meloni al 44,2% in testa a tutti, con un vantaggio di oltre 10 punti tanto sul Presidente M5s quanto sulla Segretaria Pd: al secondo posto nello speciale borsino die leader troviamo Antonio Tajani con il 33,8%, seguito dal 30,9% di Giuseppe Conte, tallonato a sua volta da Elly Schlein al 29,45. Il “duo” in continuo tira-molla sul tema del “campo largo progressista” precedono il leader della Lega Matteo Salvini al 28,8%, davanti al fondatore di Noi Moderati Maurizio Lupi (23,9%) e alla leader di PiùEuropa Emma Bonino con il 23,8%. Chiudono la classifica i responsabili di Verdi, Sinistra Italiana e Italia Viva: rispettivamente, Bonelli 15,4%, Fratoianni 15,3%, Renzi 14,7%.

