Sondaggi politici 2024/ Calo Centrodestra, Pd sotto 20%, stallo M5s. Fiducia leader, Meloni +15% su Schlein

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI TECNÈ PER AGENZIA DIRE: CALO GENERALE DEI PARTITI CDX, RISALE IL PD

Come da tradizione, in attesa dei nuovi sondaggi politici di inizio settimana al lunedì sera con i dati Swg per TgLa7, l’analisi delle intenzioni di voto raccolte prima del weekend vedono un calo generale dei partiti di Centrodestra, con uno stallo per il Movimento 5Stelle e una crescita buona solo per il Partito Democratico. I sondaggi politici in questione sono frutto delle interviste tra l’1 e il 2 febbraio 2024 di Tecnè per l’Agenzia DiRE, con il consueto borsino dei partiti accompagnato dai dati di fiducia per Governo e principali leader di partito: Fratelli d’Italia resta il primo movimento del Paese, pur se ancora in lieve calo dopo i tanti dossier emersi la scorsa settimana (nazionali e internazionali) che pongono la Premier Meloni in un periodo di “trend” non ottimale.

Al 28,7% FdI tiene comunque un vantaggio molto ampio sui rivali del Centrosinistra, a cominciare dal Pd che pur in risalita non va oltre il 19,7% (+0,2% rispetto alla scorsa settimana) e non guadagna molto sullo stallo permanente del M5s di Giuseppe Conte, ancora al 16,4% su base nazionale. Peggiorano dietro sia la Lega di Salvini che Forza Italia di Tajani, rispettivamente al 9,3% e 8,3% (i partiti dei vicepremier perdono entrambi lo 0,1%), comunque nettamente davanti al gruppo di tutti gli altri partiti inferiori alla soglia nazionale del 5%: chiudono infatti i sondaggi politici Tecnè l’Alleanza Verdi-Sinistra al 3,6%, pareggiando Azione di Calenda, appena davanti al 3% di Italia Viva–Renzi, 2,3% PIùEuropa e 5,1% per tutti gli altri mini-partiti raccolti assieme.

FIDUCIA GOVERNO E LEADER: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI, AL TOP SEMPRE MELONI SOPRA IL 44%

Dalle intenzioni di voto alla fiducia generale nel Governo, questa settimana si assiste ad un nuovo calo del Centrodestra, stavolta in tutti i partiti aderenti alla maggioranza (7 giorni fa Forza Italia era data in recupero consenso): ad oggi infatti, secondo i sondaggi politici Tecnè “Monitor Italia” per DiRE, il 40,9% degli elettori intervistati conferma la piena fiducia al Governo Meloni votato solo un anno e pochi mesi fa; il 52,4% invece non si fida dell’esecutivo targato Centrodestra, dato in aumento dello 0,1% rispetto ai risultati di una settimana fa.

Chiudiamo invece la rassegna quotidiana dei sondaggi con il “borsino dei leader”, ovvero le percentuali di valutazioni positive date dagli intervistati sui principali protagonisti della politica nazionale: si scopre così che la Premier Meloni a livello personale tiene ancora molto bene come fiducia generale nell’elettorato, guadagnando il 44,3% dei consensi e rimanendo ben 15 punti avanti alla sfidante del principale partito d’opposizione. Tra la Presidente del Consiglio e il vicepremier Antonio Tajani restano quasi 10 punti di distanza, con il 33,8% del leader di FI che batte di poco il presidente del M5s Giuseppe Conte (al 31,1%): chiudono la classifica dei leader per i sondaggi politici Tecnè la segretaria dem Elly Schlein al 29,3%, Salvini 28,7%, Lupi 24% appena davanti ad Emma Bonino (23,7%), Calenda al 20,6% e il tris finale, tutti molto vicini, Bonelli (15,5%), Fratoianni (15,2%) e Renzi al 14,8%.











