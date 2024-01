Sondaggi politici 2024/ Caso Pozzolo non incide: balzo FdI al 29%, Pd a -10%. Lega al 9% batte Forza Italia

SONDAGGI POLITICI SWG-TGLA7: MELONI VOLA DOPO I CASI POZZOLO E VERDINI, LA LEGA TIENE. FORZA ITALIA…

Pozzolo, Acca Larentia, nodo candidature Regionali, inchiesta Anas-Verdini, Mes e Manovra: nonostante le difficoltà e i “casi politici” delle ultime settimane, i sondaggi politici sorridono ancora per la Premier Giorgia Meloni e in generale per un Centrodestra che non vede grosse perdite nelle intenzioni di voto Swg per il TgLa7, le prime del nuovo anno 2024. Nell’analisi raccolta dal 18 dicembre all’8 gennaio, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito nel Paese oltre che quello con maggiore “trend di crescita” rispetto a tutte le altre forze politiche.

I sondaggi politici Swg di inizio 2024 vedono il partito della Premier Meloni salire fino al 19,2%, guadagnando secco lo 0,7% nonostante le polemiche politiche sollevate dal Centrosinistra contro la maggioranza, da ultimo il caso del deputato FdI Pozzolo con il misterioso “sparo” di Capodanno. Dietro a Meloni restano a distanza siderale tanto il Pd di Elly Schlein – che incassa il “via libera” della Premier ad un prossimo duello in tv, non senza problematiche interne di tenuta del partito – quanto il M5s di Giuseppe Conte. Tiene invece la Lega di Matteo Salvini al 9,1% dopo che il vicepremier di recente ha fissato l’obiettivo elettorale per i prossimi mesi verso le Elezioni Europee, ovvero prendere più voti del Movimento 5Stelle e lasciando ai “vertici” la sfida tutta al femminile tra Meloni e Schlein. Per Forza Italia invece un timido rialzo dei consensi verso il 7,1% rendono ancora però plastica la differenza in termini di preferenze con il Carroccio. In vista degli accordi complessi sulle Elezioni Regionali – dove soprattuto in Sardegna la quadra è tutt’altro che trovata a pochi giorni dalla consegna delle liste elettorali – la “quarta gamba” del Centrodestra nei sondaggi politici diffusi da Enrico Mentana, Noi Moderati di Lupi, resta ancora ad un basso 1,2% su scala nazionale.

IL “CAMPO LARGO” ARRANCA: I SONDAGGI POLITICI NON PREMIANO SCHLEIN E CONTE

Spostandoci verso l’ala più a sinistra del Parlamento, gli ultimi sondaggi politici diffusi dal TgLa7 e raccolti da Swg, il “campo largo” è sempre più di difficile lettura sulla scena politica italiana: il Pd di Schlein cala dello 0,3% e finisce al 19,1%, a ben 10 punti da Fratelli d’Italia. I 5Stelle invece fanno peggio, perdendo lo 0,4% rispetto ai precedenti sondaggi politici di fine 2023, e finendo al 16,4% su scala nazionale. Seppur uniti e con l’aggiunta dell’area di centro, comunque ad oggi il “campo largo” progressista non sarebbe in grado di battere il Centrodestra unito (oltre il 45%) in eventuali urne politiche.

Azione di Carlo Calenda guadagna terreno e raggiunge il 4% di preferenze (+0,3% in due settimane) mentre Italia Viva di Renzi, seppur in positivo con il trend, non va oltre il 3,5% complessivo: chiudono infine i sondaggi politici Swg tutti gli altri partiti che non superano quota 3%, ad eccezione dell’alleanza Verdi-Sinistra in calo ancora al 3,2%. Per l’Italia-ItalExit dopo l’uscita fragorosa del suo leader Gianluigi Paragone scende all’1,4% perdendo lo 0,3% rispetto alle scorse intenzioni di voto, mentre Unione Popolare non va oltre l’1,2% nei consensi. Resta ancora alta l’astensione attorno al 38% anche se in calo rispetto ai sondaggi Swg del 18 dicembre scorso.











