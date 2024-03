Sondaggi politici 2024/ Centrodestra -3,3% in un mese, Meloni ko. Pd sotto 20%, balzo M5s +2,3%

I SONDAGGI POLITICI YOUTREND E L’EFFETTO SARDEGNA: IL CALO NETTO DEL CENTRODESTRA

Con il palco in Abruzzo di ieri pronto a lanciare la nuova sfida al “campo largo”, il Centrodestra prova a cancellare l’effetto Sardegna al più presto anche perché in termini di consensi, il voto delle ultime Regionali ha lasciato non pochi strascichi nei sondaggi politici elettorali su base nazionale. Osservando infatti le ultime intenzioni di voto raccolte da YouTrend per SkyTG24 – interviste aggiornate al 4 marzo 2024 in confronto con le precedenti del 29 gennaio 2024 – il Centrodestra perde il 3,3%, calando appena al di sotto del consenso registrato nella vittoria alle urne del 2022. In particolare sono Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e la Lega di Matteo Salvini a perdere terreno dopo le ultime difficoltà viste tra Elezioni Regionali, dossier su economica e lavoro: FdI cala dell’1,3% in un mese finendo al 27,1%, confermandosi comunque ancora nettamente primo partito nel Paese.

La Lega invece cala fino all’8,1%, tallonata ormai stabilmente dall’alleato Tajani con Forza Italia che guadagna lo 0,1% e sale al 6,6% su scala nazionale: assieme allo 0,7% di Noi Moderati, il Centrodestra nei sondaggi politici di marzo segna il 42,5% di consensi perdendo voti dopo la sconfitta di Truzzu in Sardegna contro la neo-Governatrice Alessandra Todde. Trend dunque positivo per il Centrosinistra, anche se in maniera diversa a seconda dei rispettivi membri della complessa coalizione ancora tutta da costruire sul “campo largo progressista” (un forte esperimento sarà proprio le Elezioni in Abruzzo di domenica dove tutti i partiti della sinistra si riuniscono sotto la candidatura di Luciano D’Amico). Per il Pd di Schlein l’aumento di voti è risicato nei sondaggi politici YouTrend, in quanto restano sotto il 20% e guadagnano solo lo 0,7% in un mese: chi invece raccoglie il massimo possibile in poco più di 30 giorni è il M5s di Giuseppe Conte, salito fino al 15,9% con un ottimo +2,3% rispetto ai sondaggi di fine gennaio.

TENUTA MAGGIORANZA E “CAMPO LARGO”: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

A completare le intenzioni di voto appena raccolte, i sondaggi politici YouTrend per Sky mostrano un aumento anche per la lista Alleanza Verdi-Sinistra al 4,6% (+0,3%), PiùEuropa al 3,4% (+0,8%) e Italia Viva al 3,5% (+0,6%): stazionario Calenda con Azione al 3,7%, così come Per l’Italia (l’ex lista di Paragone) all’1,6%. In questa ultima rilevazione il dato su astenuti e indecisi è calato al 43,6%, comunque elemento ancora altissimo da non sottovalutare nei ragionamenti sul rapporto tra elettori e partiti. Rimanendo sui sondaggi YouTrend, è stato poi chiesto agli italiani intervistati quanto potrebbe tenere il Governo Meloni nei prossimi mesi/anni trovando comunque una generale consapevolezza che difficilmente siamo alle prese con imminenti crisi di Governo.

Per il 38% la coalizione di Centrodestra durerà fino al 2027, ovvero a fine legislatura: il 15% ritiene che la tenuta non andrà oltre il biennio 2025-2026 mentre il 12% punta alla caduta del Governo a fine 2024: c’è addirittura un 16% che ritiene si possa arrivare alle dimissioni di Meloni prima delle Elezioni Europee della prossima estate. Un ultimo dato interessante fornito dai sondaggi raccolti per Sky riguarda la crescita del “campo largo” e la scommessa di Conte e Schlein per provare a contrastare il Centrodestra anche in ambito nazionale e non solo su alcuni voti locali: è stato chiesto se convince il progetto di una sinistra progressista “comune” e si scopre che i consensi sono comunque alti, un 78% di elettori Pd e un 72% di elettori grillini, con il grado di contrari che oscilla appena sotto il 20%.

Effetto Sardegna sul voto nazionale?

