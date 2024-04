Sondaggi politici 2024/ FI supera la Lega, Meloni +7% sul Pd. Top Ministri: Giorgetti su Tajani e Crosetto

LA MEDIA DI “PAGELLA POLITICA” SUI SONDAGGI POLITICI DI MARZO 2024

Con la “pausa” di Pasqua dei consueti sondaggi politici di inizio settimana (Swg e Dire-Tecnè), torna molto utile la “media” calcolata da “Pagella Politica” sui sondaggi politici pubblicati a marzo sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Utilizzando come metodo il calcolo per la dimensione del campione intervistati, la media che emerge in questo complesso mese politico appena passato mantiene quote molto simili alla recente “Supermedia YouTrend” evidenziando però in particolare due elementi su tutti: da un lato il sorpasso ormai di Forza Italia su Lega, dall’altro la tendenza ad ampliarsi della forbice di distanza tra Conte e Schlein.

Entrando nelle pieghe dei numeri, i sondaggi politici “mediati” da Pagella Politica al 31 marzo 2024 mostrano un calo generale di Fratelli d’Italia al 27,3%, sebbene in netto recupero nelle ultime settimane e sempre saldamente primo partito del Paese: dietro a FdI di Meloni troviamo al 20% il Pd di Elly Schlein, in aumento di consenso sopra il M5s di Giuseppe Conte fermo al 15,8%. Al quarto posto troviamo Forza Italia di Tajani con un 8,2% di media sopra l’8% della Lega di Salvini a due mesi dalle Elezioni Europee: chiudono il borsino dei sondaggi il 4,1% di Alleanza Verdi-Sinistra, 4% di Azione, 3,3% Italia Viva e 2,7% PiùEuropa, anche se in aprile Renzi e Bonino saranno valutati assieme nei sondaggi politici in quanto formano un unico cartello elettorale per le Europee, “Stati Uniti d’Europa”.

Nei sondaggi politici pubblicati invece appena prima di Pasqua da Nicola Piepoli su “Il Giornale” – realizzati tra il 27 e il 28 marzo – si prova a far luce sul rapporto tra gli elettori Pd e la leader Elly Schlein in vista di una potenziale candidatura alle prossime Elezioni Europee di giugno: ad oggi il consenso è tutt’altro che “alto” con u 26% complessivo tra i molto convinti (12%) e gli “abbastanza” (14%), mentre il 34% ha poca fiducia nella Segretaria dem, il 36% proprio per nulla. Nel dettaglio generale degli schieramenti politici, l’82% di chi vota partiti di Centrosinistra punterebbe su Schlein, solo il 4% di chi è nel Centrodestra mentre tra gli elettori M5s è solo il 295 che si dice convinto dall’operato della ex vicepresidente di Emilia Romagna.

Cambiando decisamente registro e tema, i sondaggi politici Piepoli analizzano infine l’andamento dei consensi per i Ministri del Governo Meloni: nella top five di marzo 2024 è il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (Lega) a salire in cima al “podio” con il 34% della fiducia raccolta, appena davanti alla coppia pari merito Antonio Tajani (Ministro Esteri e vicepremier, Forza Italia) e Guido Crosetto (Ministro Difesa, FdI). Al terzo posto troviamo la titolare del lavoro Maria Elvira Calderone al 32%, allo stesso grado anche il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio (FdI) e il Ministro della PA Paolo Zangrillo (FI). Al quarto posto della classifica sui ministri troviamo invece a pari merito con il 31% dei consensi: Abodi (Sport), Urso (MIMIT, FdI), Piantedosi (Interni, Lega) e Locatelli (Disabilità, Lega), mentre al quinto troviamo Bernini, Università-FI, e Sangiuliano, Cultura-FdI.











