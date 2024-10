LE INTENZIONI DI VOTO CON I SONDAGGI POLITICI DIRE/TECNÈ: CENTRODESTRA VOLA ANCORA ALTO, LA SINISTRA NON SI “ALLARGA”

Con Fratelli d’Italia ormai stabile attorno al 30%, FI e Lega sul 10%, e con un “campo largo” che invece di allargarsi sembra sempre più stringersi attorno ai veti di parte della sinistra, il dato evidente di tutti gli ultimi sondaggi politici è univoco: il Governo Meloni al momento non vede insidiare la propria leadership dalle opposizioni, impegnate a trovare il bandolo di una sperata unità al momento ancora ben lontana. Osservando le intenzioni di voto raccolte dai sondaggi politici Tecnè per Agenzia DiRE tra il 3 e il 4 ottobre 2024, FdI di Giorgia Meloni resta ancora ampiamente il primo partito del Paese con il 29,4% delle preferenze, in aumento dello 0,1% rispetto alla settimana precedente.

Dietro a Fratelli d’Italia una larga distanza la tiene il Pd di Elly Schlein, ancora al 23,7% e in calo di consensi come ormai stabilmente da dopo la pausa estiva: al terzo posto risale Forza Italia con l’11,1% dei consensi, sorpassando nuovamente il M5s di Conte alle prese con la lotta-sfida interna con il fondatore Beppe Grillo. La Lega di Salvini, nel pieno delle fasi finali del processo Open Arms, cala fino all’8% dei consensi, rimanendo comunque ancora ampiamente davanti all’Alleanza Verdi-Sinistra, in calo invece al 6,5% dopo l’ottimo exploit delle Europee. A chiudere i sondaggi politici Tecnè di questo inizio settimana vi sono le propaggini centriste ex Terzo Polo – Azione, Italia Viva e PiùEuropa – nessuno al di sopra del 3% su base nazionale. Calenda si ferma alla quota minima, Renzi fa peggio con il 2%, Magi-Bonino non vanno invece oltre l’1,7%.

Come dimostrano i recenti sondaggi politici di Pagella Politica, la tenuta generale del Governo Meloni a due anni ormai dalle ultime Elezioni Politiche è sorprendente: di norma infatti il calo più o meno significativo arriva per tutti i governi già dopo un anno di operato, mentre il Centrodestra non solo tiene ma anche guadagna rispetto alle ultime Europee 2024. Secondo l’ultima analisi di Tecnè, la fiducia per l’operato del Governo Meloni resta attorno al 40% in aumento rispetto agli ultimi sondaggi politici, mentre la coalizione nel suo complesso con la Supermedia YouTrend di venerdì scorso raggiunge l’ottima quota 48%,

Per chiudere la rassegna quotidiana dei sondaggi politici elettorali soffermati un attimo sulla fiducia dei leader di partito, con Meloni che anche qui conferma l’assoluta predominanza negli ultimi due anni di politica italiana: la Premier sale fino al 43,6% di consenso personale, ampiamente davanti al vicepremier Antonio Tajani (leader di Forza Italia) con il 37%, mentre al terzo posto del “podio” troviamo Elly Schlein ben 12 punti sotto la rivale leader FdI. Al 29,6% Conte insidia la rivale-alleata dem, con il “campo largo” che continua a non sfondare anche per la bassa fiducia nelle altre componenti della potenziale coalizione: Bonino al 20%, Calenda al 19,8%, Fratoianni e Bonelli appaiati al 16% e Renzi al 14,2%. Il leader della Lega Salvini nei sondaggi politici personali resta stabile attorno al 26%, in attesa dell’evoluzione nel processo di Palermo e dopo il weekend del raduno leghista a Pontida.