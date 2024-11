LA SUPERMEDIA YOUTREND DELLA SETTIMANA CON TUTTI I SONDAGGI POLITICI: BENE ANCORA FDI, SCHLEIN NON CRESCE PIÙ, FORZA ITALIA VEDE AVVICINARSI LA LEGA

Se è difficile costruire un “campo largo” a livello regionale, allo su scala nazionale per preparare una coalizione alternativa al Centrodestra di Meloni sembra ancora più complicato: i sondaggi politici anche prima della sconfitta in Liguria vedevano il Pd di Elly Schlein in calo generale senza svolte all’orizzonte. Le difficoltà di porre una opposizione “che propone”, davanti ad un Governo che pure nelle tensioni interne resta a sondaggi politici nazionali ancora molto alti dopo due anni dalle Politiche; lo scontro interno con Giuseppe Conte che prima impone il proprio veto contro i centristi nelle tre Elezioni Regionali di fine 2024 e poi ora ipotizza un futuro lontano dallo stesso Pd.

Per Schlein le difficoltà non sono poche e la Supermedia YouTrend dei sondaggi politici della settimana è un’ulteriore conferma: in attesa di vedere se i risultati in Emilia Romagna (dove è ampiamente favorito il Centrosinistra) e in Umbria (dove è partita invece serratissima tra la dem Proietti e la Governatrice Tesei), i consensi in casa dem sono tutt’altro che positivi. Il Pd cala infatti ulteriormente secondo la Supermedia fino al 22,7% questa settimana, lo 0,4% in meno rispetto ai sondaggi di 14 giorni fa: resta ancora lontanissima Giorgia Meloni con FdI, in crescita ulteriore fino al 29,5% su scala nazionale. Il Pd fatica a costruire una coalizione “allargata” per poterla battere la Presidente del Consiglio e responsabilità, in parte, le ha anche il Movimento 5Stelle alla vigilia di un possibile cambio radicale di regole e statuto (con la scissione ormai inevitabile di Beppe Grillo). Nei sondaggi politici della settimana il M5s resta saldo all’11,4%, anche perché appena dietro Forza Italia perde terreno scivolando al 9,2%, ormai tallonata dalla Lega di Salvini che resta stabile all’8,7%.

DAI SONDAGGI POLITICI ITALIANI ALLA VITTORIA DI TRUMP: COSA SI ATTENDE ORA PER I DOSSIER INTERNAZIONALI

Chiudono i sondaggi politici della Supermedia settimanale di YouTrend per AGI la pattuglia di centristi, i partiti minori e l’Alleanza Verdi-Sinistra che al 6,1%, seppur in crisi di consensi (non cresce più rispetto al post-Europee) resta comunque ampiamente sopra tutti i movimento dell’ex Terzo Polo. Calenda con Azione cala fino al 2,6%, sempre più a ridosso di Matteo Renzi in lieve risalita al 2,4% con Italia Viva. PiùEuropa di Bonino e Magi al 2,1% stacca il partito di Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati e in “odore” di essere il prossimo candidato sindaco di Milano per il Centrodestra.

Dai sondaggi politici italiani a quelli sugli italiani che guardano però al voto americano appena concluso con la vittoria di Donald Trump come 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America: nei sondaggi condotti da Quorum-YouTrend per SkyTG24 pochi giorni prima delle Presidenziali era stato chiesto tra le varie domande (dove si evidenziava una generale preferenza dell’elettorato italiano per Kamala Harris) cosa potrebbe portare la presidenza Trump nei prossimi 4 anni alla Casa Bianca. Ebbene, una vera priorità registrata dagli elettori italiani nei sondaggi politici Quorum è favorire quanto prima la stabilità in Medio Oriente: il 39% esprime un forte desiderio di pace nella convulsa guerra che agita Israele, l’Iran e la Palestina, nettamente sopra a tutte le altre priorità esposte dagli intervistati. Il 16% vorrebbe rafforzare i rapporti Usa-Ue con la venuta di Trump, il 10% punta invece al contrasto della Cina, il 9% vorrebbe invece più relazioni commerciali tra l’America e il nostro Paese, infine l’8% vorrebbe ridurre la presenza Usa nel mondo seguendo l’impulso di Trump del suo “America First”.