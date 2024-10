LA SUPERMEDIA YOUTREND DEI SONDAGGI POLITICI DI METÀ OTTOBRE: MELONI A TUTTA FORZA (NONOSTANTE IL TIMORE DELLA GUERRA), CAMPO LARGO IN RITARDO

Sono ormai settimanali quei sondaggi politici che valutano nell’elettorato italiano il timore di una potenziale guerra-escalation internazionale che possa coinvolgere anche i soldati italiani: l’attacco di Israele ieri alle basi Unifil in Libano non aiuta certo a rasserenare gli animi, anche se il Governo Meloni – pur confermando la netta scelta di campo di sostenere lo Stato israeliano contro le offensive filo-Iran in Medio Oriente – ha protestato ufficialmente ribadendo che l’Italia è in Libano per mantenere la pace e non per scatenare guerra.

Le difficoltà internazionali e il caos geopolitico al momento non si riflette con raffreddamento o peggio ancora sfiducia nei confronti dell’esecutivo e del Centrodestra in senso lato: la seconda Supermedia YouTrend sui sondaggi politici di questo ottobre 2024 vede infatti una coalizione di Governo trainata dal partito della Premier Meloni verso la cifra mai raggiunta nell’ultimo decennio del 50% dei consensi (di chi sceglie di votare). Il 48,3% attuale, sondato da YouTrend, è cresciuto ulteriormente rispetto alla scorsa settimana, tenendo sempre a circa 5 punti il potenziale “campo largo”, ancora impelagato nei confini della coalizione e alla prova del voto ora con le tre prossime Elezioni Regionali in Liguria, Umbria ed Emilia Romagna. A livello teorico il disavanzo potrebbe essere colmato dalla pattuglia di ex Terzo Polo, ma come già sperimentato in queste settimane, la co-esistenza di Conte e Renzi sembra del tutto “esclusiva”, nel senso che la presenza dell’uno esclude l’altro con un gioco di veti imposto a questo giro sopratutto dal Movimento 5Stelle.

M5S RISALE, FDI VERSO IL 30% E IL PD CHE PERDE MEZZO PUNTO: COSA DICONO I SONDAGGI POLITICI

I sondaggi politici “mediati” dalla Supermedia YouTrend certificano infatti un ritardo ulteriore di quasi tutti i partiti del “campo largo progressista”, specie per la leader dem Elly Schlein: cresce di fatto solo il M5s, sebbene con la zavorra di uno scontro interno che potrebbe a breve portare alla scissione delle forze fedeli a Beppe Grillo. Considerando i sondaggi politici pubblicati da Eumetra (3 ottobre), Noto (1° ottobre), Piepoli (1° ottobre), SWG (30 settembre e 7 ottobre) e Tecnè (28 settembre, 1 e 10 ottobre) emerge come il Centrodestra abbia ancora un netto vantaggio sia come coalizione e sia come crescita interna delle singole liste.

FdI di Giorgia Meloni compie un balzo importante rispetto alla scorsa Supermedia YouTrend, addirittura un +0,5%: la stessa cifra, ironicamente, che perde il Partito Democratico questa settimana. Schlein cala sotto quota 23 con un 22,9% generale dopo la “proposta” di una Euro-patrimoniale, il M5s di Conte risale fino all’11,3% ma è ancora lontano abissalmente dalla coppia Giorgia-Elly in testa. Forza Italia di Tajani perde qualcosina fino al 9,3%, idem la Lega di Salvini che si ferma all’8,2%, mentre l’Alleanza Verdi-Sinistra sembra aver esaurito il “boost” acquisito con le ultime Elezioni Europee. Chiudono i sondaggi politici nella Supermedia del 10 ottobre 2024 le forze legate un tempo al Terzo Polo, tutte in crollo verticale ormai da settimane: Azione di Calenda scende al 2,8%, Renzi con Italia Viva non fa meglio e chiude i sondaggi politici elettorali al 2,3%, con PiùEuropa all’1,8% ormai vicina al fanalino di coda Noi Moderati (1,1%).