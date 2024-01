SONDAGGI POLITICI 2024/ Meloni a +9% sul Pd: M5s 16%, Lega sotto 10%. Pesa ancora l’astensione al 44%

I SONDAGGI POLITICI DI TECNÈ CONFERMANO IL CENTRODESTRA AL TOP: FDI 28,7%, FORZA ITALIA SUPERA LA LEGA

Una lieve flessione per FdI con però qualche piccolo guadagno per gli alleati al Governo: nei ultimi sondaggi politici di Tecné per Quarta Repubblica il Centrodestra si conferma ancora in testa alle intenzioni di voto, sia come partito più votato nel Paese – Fratelli d’Italia – che come coalizione, oltre il 45% di consensi. Alle prossime Europee 2024 ovviamente il tema coalizione sarà relativo votando con il sistema proporzionale puro, ma resta il senso di un governo Meloni che dopo oltre un anno di permanenza a Palazzo Chigi non sembra vedere particolari flessioni nonostante le tante difficoltà che sta attraversando.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Torna ipotesi età pensionabile medici a 72 anni

I numeri contenuti negli ultimi sondaggi politici non vanno molto lontano alle recenti intenzioni di voto presentate sempre da Tecné a “È sempre Carta Bianca”: Fratelli d’Italia si conferma al primo posto con il 28,7% di consenso secondo le fresche interviste rilasciate lo scorso 8 gennaio. Il Pd di Elly Schlein resta a distanza importante, quasi il 10%, maturando “solo” un 19,2% di preferenze su scala nazionale: non fa meglio il M5s di Giuseppe Conte che pure punta di arrivare alle Europee come “primo” leader all’interno di un “campo largo progressista” ancora mai del tutto sbocciato. La Lega di Matteo Salvini non peggiora i suoi sondaggi e risale lievemente al 8,3% mentre Forza Italia fa meglio e si conferma sopra il Carroccio – anche se non tutti le rilevazioni elettorali dicono lo stesso, ad esempio i sondaggi Swg vedono davanti Salvini su Tajani – con un 9,3% generale.

VISTO DA DESTRA/ Acca Larentia, quei saluti romani e una ferita ancora aperta

ASTENSIONE AL 44% E MINI PARTITI IN CRISI: I SONDAGGI POLITICI

Dal centro agli “estremi” non passano vita facile i piccoli partiti in vista di Elezioni Europee dove potrebbero ancora dire la propria con un sistema proporzionale puro: i sondaggi politici raccolti da Tecné lo scorso 8 gennaio per Mediaset danno ad Azione di Carlo Calenda la palma di “primo tra i piccoli” con un 3,9% in stallo da settimane. Non fa meglio il suo ex sodale di Terzo Polo, Matteo Renzi, che con Italia Viva non va oltre il 2,9% generale.

Resta ancorato al 3,5% l’alleanza tra Sinistra e Verdi con il ticket Fratoianni-Bonelli che continua a non recuperare consensi dall’area dem: chiudono la classifica dei sondaggi politici Tecné PiùEuropa di Della Vedova e Magi al 2,5%, mentre tutti gli altri piccoli partiti assieme non fanno meglio del 5,4% su scala nazionale. Resta altissima ancora l’astensione e l’incertezza sulla scelta del partito su cui investire in questo 2024 politico dal futuro ancora molto incerto: ad oggi il 44% degli intervistati da Tecné ritiene di non avere partiti “preferiti” né avrebbe deciso cosa votare in un ipotetico voto politico imminente.

STOP ALL'ABUSO D’UFFICIO/ Primo vero colpo al populismo giudiziario, ora tocca alle carriere

© RIPRODUZIONE RISERVATA