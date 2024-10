I SONDAGGI POLITICI EUMETRA SULLE INTENZIONI DI VOTO: CENTRODESTRA AL TOP, M5S A -11% DA SCHLEIN, CALENDA SOTTO IL 3%

In perfetta linea con la Supermedia YouTrend della settimana appena conclusa, i nuovi sondaggi politici condotti da Euromedia per “Piazzapulita” confermano il buon consenso ancora rimasto dopo due anni di Governo al Centrodestra: nonostante le difficoltà su Manovra e caos migranti-Albania, la coalizione a guida Meloni conferma un buon trend di crescita in tutte le sue componenti. Di contro, il “campo largo progressista” punta alle vittorie nelle Regionali per provare a risollevare un andamento nazionale al momento cristallizzato sulle medesime posizioni.

ELEZIONI EMILIA-ROMAGNA 2024/ Come funziona la legge elettorale (e quella “anomalia” che aiuta Bologna)

I sondaggi politici raccolti tra il 16 e il 17 ottobre 2024 vedono infatti FdI di Giorgia Meloni stabile attorno al 30% con il Pd a meno 7%: Fratelli d’Italia con il 29,6% sopravanza ancora i Dem di Schlein al 22,8%, mentre al terzo posto rimane il M5s di Giuseppe Conte con un 11,3% ancorato nelle ultime settimane. Forza Italia di Tajani con il 9,1% rimane avanti di un’incollatura all’alleato Salvini, dato che la Lega ad oggi vale un 8,6% nei consensi nazionali. AVS al 6,6% resta ancora ampiamente sopra la linea di galleggiamento, mentre chi patisce ancora nei sondaggi politici sono le forze un tempo alleate nel Terzo Polo. Calenda va sotto quota 3% come Renzi, distanziati ormai di pochi decimali: Azione al 2,7%, Italia Viva al 2,2% e Noi Moderati all’1% chiudono la “classifica” dei partiti questa settimana.

MANOVRA & FAMIGLIE/ I passi avanti in attesa di quelli su asili nido e work life balance

CAMPO LARGO E MIGRANTI ALBANIA, GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI COSA DICONO

Rimanendo su teme prettamente politici, il mese prossimo che si apre rappresenta un banco di prova importante soprattutto per la coalizione di Centrosinistra con il “campo largo” chiamato a dimostrare nelle Elezioni Regionali di Liguria (27-28 ottobre), Emilia Romagna e Umbria (entrambe il 17-18 novembre 2024) la tenuta e la conformazione stessa dell’entità politica che potrà sfidare Meloni e il Centrodestra nel 2027. Ebbene, secondo i sondaggi politici condotti sempre da Eumetra per “La7” emerge una spaccatura interna dell’elettorato non semplice da interpretare.

MIGRANTI e ALBANIA/ Schlein si indigna per gli “ostaggi” di Meloni, non per quelli (veri) di Hamas

Il 34% degli intervistati elettori di Centrosinistra ritiene che il “campo largo” immaginato da Schlein debba contenere, oltre a Pd e AVS, anche il M5s di Conte ma senza la presenza dei centristi di Renzi: solo l’11,9% vorrebbe invece un campo ancora più largo come ipotizza l’ex Premier oggi leader di Italia Viva. Da ultimo, il 13,7% spinge per una coalizione di Centrosinistra con Renzi e senza l’ala più radicale e populista del Movimento 5Stelle. Ultimo ma non meno importante dato inserito nei sondaggi politici di Eumetra riguarda il recentissimo caso dei migranti trasportati in Albania come frutto dell’accordo Meloni-Rama di quasi un anno fa: nella settimana in cui il Tribunale di Roma ha ordinato il ritorno in Italia degli stessi clandestini prima invece trasportati con la nave della Marina verso le coste albanesi, l’elettorato si dice esattamente spaccato a metà. Il 40,8% ritiene che l’intero caso sia un’operazione di propaganda del Governo Meloni che «costa molto e serve a poco»; di contro invece, il 40,2% degli intervistati sostiene sia un accordo utile quello con l’Albania che «alleggerirà il territorio italiano dai migranti che sbarcano da noi e farà anche da dissuasione».