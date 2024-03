Sondaggi politici 2024/ Schlein a -7% da Meloni, M5s 15,7%, Lega sotto 8%. Centrodestra +3% sul “campo largo”

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI TECNÈ: FDI SOPRA IL 27%, LEGA CALA, SCHLEIN VERSO CANDIDATURA EUROPEE

Elly Schlein è sempre più vicino alla candidatura nelle liste Pd delle prossime Elezioni Europee anche se dalla riunione al Nazareno martedì non è uscita una “voce univoca” rimestando nuovamente nelle tensioni tra le correnti: nei sondaggi politici elettorali sul voto di giugno il Pd viene dato sempre attorno al 20% e così pure le ultime intenzioni di voto Tecnè per “Quarta Repubblica” mantengono un giudizio di trend “positivo” per il Partito Democratico nelle ultime settimane. Resta però una distanza netta da Fratelli d’Italia che si aggira tra i 7 e gli 8 punti costanti, con appunto una base di partito tutt’altro che “solida” in vista delle prossime scadenze elettorali, dall’alleanza sul campo largo alle liste per le Europee fino al “caso Bari”.

Osservando intanto il comportamento di tutti gli altri partiti, i sondaggi politici Tecnè, FdI di Giorgia Meloni resta nuovamente in testa al gruppo con il 27,4% di consensi nazionali, seguito appunto dal Pd di Schlein al 20,3%, con il M5s di Giuseppe Conte che invece non riesce a sfondare oltre il 15,7% delle preferenze: secondo queste intenzioni di voto, Forza Italia di Tajani al 9,4% avrebbe staccato nettamente la Lega di Salvini al 7,8%. Attorno alla soglia del 4% troviamo l’alleanza Verdi-Sinistra al 4,1%, Azione di Calenda al 3,8% e appena sotto il gruppo di partiti pronti all’alleanza per le Europee “Stati Uniti d’Europa”: parliamo di Italia Viva al 3,3% e PiùEuropa al 2,9% (a cui si aggiungono altre mini liste da Pizzarotti al Psi fino probabilmente a Totò Cuffaro). L’astensione con gli incerti questa settimana secondo i sondaggi politici Tecnè è quotata ad un altro 43,4%.

COALIZIONI, GUERRE E DIFESA: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Rimanendo sui sondaggi politici effettivi, il giudizio sulle coalizioni nelle interviste realizzate da Tecnè il 25 marzo vede il Centrodestra a guida Meloni ancora in “salute” con il 45,6% delle preferenze: segue a netta distanza il Centrosinistra a guida Schlein con il 27,3%. Se però il dato della sinistra viene allargato con il progetto di “Campo largo” – che comprende oltre al Pd anche M5s, AVS, PiùEuropa – allora il consenso sale al 43%, comunque sconfitto ad oggi dall’esecutivo al Governo.

Cambiando radicalmente tematica, i sondaggi politici Tecnè hanno chiesto conto agli elettori sul contesto internazionale sempre più preoccupante: il 59% ha paura, dopo le ultime schermaglie tra Putin e la NATO, di un attacco della Russia verso l’Europa. Per questo motivo, secondo il 59% la UE dovrebbe aumentare le spese per la difesa-sicurezza: quando però la stessa domanda viene rivolta in merito alla possibilità che l’Italia possa aumentare spese militari e affini, il consenso crolla verticalmente con solo il 27% degli elettori che si dice pronto a questa opzione.

