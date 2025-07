Sondaggi politici di YouTrend dopo i primi 1000 giorni del Governo Meloni: partiti, top&flop delle leggi approvate e fiducia generale. Centrodestra resiste

DOPO 1000 GIORNI DI GOVERNO IL CENTRODESTRA MANTIENE I CONSENSI NEI SONDAGGI POLITICI (ANZI, LI AUMENTA NONOSTANTE LE TENSIONI)

Occorre spesso capire da che lato si guardi un fatto, specialmente in politica: se infatti viene osservato nei sondaggi politici di YouTrend raccolti per i 1000 giorni del Governo Meloni il dato del consenso, si può notare sia il 62% di giudizi negativi e sia il 34% di quelli positivi. Vi è una fetta dell’elettorato – dal Centrosinistra fino ai delusi/incerti/astenuti – che boccia l’operato dell’esecutivo targato Giorgia Meloni e questo è un dato che il Centrodestra non può non guardare per migliorare.

Sondaggi politici 2025, Ghisleri smonta il Pd/ “No sorpasso sul Cdx, sinistra non è unita”. Su Berlusconi jr…

Di contro però, la fiducia che permane dopo più della metà di questa Legislatura la dice lunga della fatica enorme che il Centrosinistra e in generale le opposizioni al Governo Meloni avranno per “scalzare” la guida del Paese alla coalizione che aumenta i propri consensi specifici rispetto alla vittoria del 2022. Nonostante il contesto internazionale ancora più fosco, al netto delle tensioni che permangono e in vista delle prossime Elezioni Regionali, il Centrodestra mantiene ancora il consenso generale tale da confermare la guida del Paese.

Sondaggi politici 2025/ Recupero FdI al 30%, Pd +10% sul M5s, sorpasso Lega su FI. 39% vuole un nuovo partito

I sondaggi politici raccolti da YouTrend per SkyTg24 proprio in occasione dei primi 1000 giorni di Governo vedono, ad oggi, un Fratelli d’Italia ancora in vantaggio sul principale rivale, il Pd di Elly Schlein, con 6 punti di consenso di differenza. Nelle interviste effettuate tra l’11 e il 14 luglio 2025, FdI resta al 28,1% davanti ai Dem con il 22,1%, mentre viene dato in buona ripresa il M5s di Conte che al 12,7% recupera un +0,8% rispetto ai precedenti sondaggi politici di metà giugno. Si contendono il quarto posto ancora Forza Italia e la Lega, con Tajani all’8,9% avanti di pochissimo sulla partito di Matteo Salvini, all’8,2%, tra l’altro in fibrillazione nelle scorse settimane su diversi dossier della maggioranza.

Sondaggi politici 2025/ Centrodestra al 48%, Lega sopra Tajani. Campo largo 37%: a Schlein serve un “centro”

I TOP&FLOP DELLE LEGGI NEI PRIMI 1000 GIORNI DI GOVERNO

La riunione del Centrodestra ieri ha ribadito la compattezza, pur tra le diversità, tra i quattro partiti del Governo (comprendendo anche Noi Moderati che resta allo 0,3% come ultima “stampella” della coalizione), anche se un accordo sui candidati delle Regionali ancora non è stato trovato. Il “campo largo” spera di recuperare consensi entro i prossimi due anni, ma al momento prevalgono le diversità interne piuttosto che la compattezza necessaria anche ben oltre la semplice opposizione al Governo Meloni.

Cresce bene l’AVS di Fratoianni e Bonelli che nei sondaggi politici YouTrend risale fino al 7,3%, oltre il triplo di Azione con Calenda (al 3,6%), e di Renzi con Italia Viva al 2%, oltre al partito di Magi PiùEuropa che non va oltre il 2% nelle ultime intenzioni di voto nazionali.

Interessante poi la domanda nei sondaggi politici sui 1000 giorni di Governo Meloni in merito alle principali leggi/riforme portate a termine dall’esecutivo: nella top&flop di questi primi due anni e mezzo l’elettorato gradisce particolarmente l’inasprimento delle leggi su femminicidio e violenza domestica, con un 38% di fiducia, davanti alla cancellazione del Reddito di Cittadinanza (29%) e allo stop per il Superbonus edilizio al 110% (24%). Tra le leggi meno approvate invece si segnala il Ponte sullo Stretto da costruire (36%), il Ddl Sicurezza al 25% e il sostegno militare all’Ucraina al 24%.