SONDAGGI POLITICI: CAROVITA SPAVENTA PIÙ DELLA GUERRA

Tra le principali preoccupazioni degli italiani oggi non c’è solo il contesto internazionale e la complessa situazione geopolitica, ma soprattutto la vita quotidiana, come emerge anche dai sondaggi politici, in particolare quello di Only Numbers esaminato dalla sondaggista Alessandra Ghisleri su La Stampa.

Di sicuro le guerre e le tensioni globali, tra Medio Oriente e Russia, incrementano la sensazione di instabilità, infatti gli italiani percepiscono un mondo sempre più insicuro e minaccioso.

Ma prevalgono le preoccupazioni interne, ad esempio il carovita (39,6%) è percepito come il problema principale, perché inflazione, salari fermi, bollette alte rendono difficile arrivare a fine mese. Allo stesso modo la sanità è percepita come un’emergenza (37,8%) per le liste d’attesa lunghe e le spese mediche che pesano sulle famiglie, soprattutto sugli over 50.

Ci sono poi le tasse (28,1%), con molti italiani che faticano a rispettare gli obblighi fiscali, e il lavoro – tra crisi delle aziende che delocalizzano chiudendo le fabbriche, livello dello stipendio e qualità del lavoro – al 23,1%. Il cambiamento climatico e la guerra che non presenta una via d’uscita sono al 15%, dietro anche il tema della sicurezza e la gestione dell’immigrazione.

SPESE INSOSTENIBILI E PATTO SOCIALE A RISCHIO

Per il 53,6% degli intervistati la propria condizione economica non è cambiata – o è peggiorata (37,4%) – negli ultimi due anni. Il 10,3% lamenta come le spese scolastiche siano diventate insostenibili, un problema segnalato da un giovane su tre (31,2%).

In alcuni casi, comunque minori, la nascita di un figlio viene percepita più come un costo che come una gioia. Ma questo è un aspetto, seppur marginale per la percentuale riscontrata (2,2%) che comunque contribuisce al problema demografico, già aggravato dall’invecchiamento della popolazione.

Ci sono poi molti pensionati che vivono con assegni insufficienti, nonostante decenni di lavoro. La prospettiva è di avere un sistema previdenziale in crisi in futuro, visto che entro il 2040 ci saranno milioni di lavoratori in meno.

Il declino è anche sociale, tra paesi che si spopolano, scuole che chiudono e servizi pubblici sotto pressione, quindi dall’analisi di Ghisleri emerge che il rischio è che il “patto sociale” – il cosiddetto scambio tra contributi versati e servizi ricevuti – venga meno, alimentando ulteriore sfiducia e frustrazione.