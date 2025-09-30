I sondaggi politici 2025 con Swg dopo le Regionali: il Centrodestra si conferma in crescita specie con FdI, tiene la Lega al 9%. Calo AVS, risale il Pd

IL BALZO DEL GOVERNO MELONI DOPO IL PRIMO SUCCESSO ALLE REGIONALI: I NUOVI SONDAGGI POLITICI SWG

Nella Regione probabilmente più “contendibile” – o almeno, così era stata definita nelle analisi pre-voto – il Centrodestra non solo vince ma stravince, mantenendo 8 punti di vantaggio sul campo largo e confermando il Presidente Acquaroli: il tutto mentre i sondaggi politici nazionali danno in crescita l’intera compagine del Governo Meloni, specie nel suo partito-traino che è Fratelli d’Italia. Se però la vittoria nelle Marche deve far riflettere tutti, Centrodestra compreso (visto il 50% di gente che non si è proprio presentata alle urne), i dati sul profilo nazionale confermano una generale compattezza dell’elettorato italiano che addirittura dopo tre anni pieni di Governo ancora ripone fiducia nell’esecutivo targato Giorgia Meloni.

Nelle ore in cui si votava in Valle d’Aosta e nelle Marche, gli elettori intervistati dai sondaggi politici Swg per il TgLa7 “consegnavano” un quadro generale di apprezzamento tanto per FdI quanto per gli alleati al Governo: il blitz di Acquaroli che si conferma vincente contro Matteo Ricci, assieme al posizionamento sui drammi internazionali e le riforme verso la Manovra, producono un 30.5% di preferenze per il partito della Premier, in crescita dello 0,3% rispetto alla scorsa settimana.

Bene anche la Lega che si mantiene al 9% nazionale, una lunghezza in più dell’alleato Tajani con Forza Italia, fermo all’8%: il Pd e il M5s vedono migliorare le proprie stime nazionali, sebbene con un lieve aumento dello 0,2%. Schlein si ferma al 22,1% mentre Conte risale al 13,7%, entrambi però con l’amarezza della sconfitta nelle Marche che impedisce il “sogno” di un 4-2 finale alle Elezioni Regionali di fine 2025.

PD CRESCE, AVS NO: COSA SUCCEDE NELLA SINISTRA VERSO LE PROSSIME REGIONALI

Se infatti nel campo largo il Partito Democratico conferma di essere il principale movimento di opposizione al Governo Meloni e al Centrodestra anche locale, la scia di 8 Regionali perse sulle 11 da quando corrono assieme Pd e M5s deve far riflettere in vista della partita campale delle Elezioni Politiche ta due anni.

I sondaggi politici Swg al momento segnano una forte battuta d’arresto per Alleanza Verdi-Sinistra, nonostante le settimane di presenza e battaglia politica nelle piazze pro-Gaza e pro-Pal: AVS di Bonelli e Fratoianni cala al 6,5%, così come non migliorano ancora le forze centriste che in teoria dovrebbero allargare il campo progressista ipotizzato da Schlein.

Azione di Calenda scende al 3,1%, Renzi con Italia Viva al 2,2% mentre PiùEuropa di Magi e Bonino non va oltre lo 0,1%: il fronte di delusi e astenuti, al netto di quanto visto nelle ultime Regionali con un’affluenza ferma al 50%, vede invece un dato meno “choc” di un 32% di elettori restii a votare per le Elezioni nazionali (comunque ancora una grossa fetta della cittadinanza italiana).