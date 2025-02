LA “COALIZIONE URSULA” PERDE CONSENSI IN ITALIA, BENE MELONI +1% IN UN MESE. I SONDAGGI POLITICI YOUTREND

In un mese il divario nei consensi tra Meloni e Schlein si è ampliato notevolmente, nonostante i casi politici e i dossier sul Governo siano tutt’altro che “semplici” e con risvolti spesso negativi sull’operato dello stesso esecutivo: i sondaggi politici realizzati da YouTrend-Quorum per SkyTG24 tra il 6 e il 7 febbraio 2025 vedono infatti una crescita importante di Fratelli d’Italia a cui fa il “paio” una decrescita altrettanto netta del Partito Democratico, sebbene grossi “casi politici” non siano avvenuti in casa Dem.

Pesa per l’elettorato l’incertezza di una coalizione progressista tutt’altro che unita e che neanche la proposta del Lodo Franceschini ha trovato grandi consensi presso lo stesso Largo del Nazareno: e così le intenzioni di voto di questo febbraio 2025 confermano l’allungo di FdI al 29,2%, un netto +0,9% in un mese nei sondaggi politici YouTrend. Per Schlein & Co. invece si scende al 22,8%, con il Pd che perde lo 0,5% esattamente come Forza Italia: le due forze alleate in Europa nella coalizione di Ursula Von der Leyen perdono consensi in maniera netta, sebbene con scenari elettorali ben diversi tra loro. Il Pd infatti resta comunque a distanza “doppia” dai rivali-alleati del M5s di Conte, ancora fermo all’11,4%, mentre Tajani si vede avvicinare nettamente l’alleato Salvini con la Lega che cala fino all’8% su scala nazionale. A chiudere i sondaggi politici sui partiti questa settimana troviamo AVS in rialzo al 6,4%, Azione di Calenda che rimane stabile al 2,9% e gli ex alleati centristi Renzi e Magi che rispettivamente segnano l’2,3% e 2,4% nelle intenzioni di voto YouTrend. Noi Moderati di Lupi resta in calo allo 0,7% mentre la folta quota di astenuti e indecisi questa settimana si ferma al 43,8%, in “calo” del 3,3%.

MIGRANTI-ALBANIA, GIUSTIZIA-ALMASRI, SANTANCHÈ: I GIUDIZI DEGLI ELETTORI SUI “CASI” POLITICI DEL MOMENTO

Sono sondaggi politici molto corposi quelli che mettono al centro tutti gli ultimi dossier legati al Governo Meloni, scoprendo come nonostante sui temi Albania, Almasri e Santanché vi sia una generale critica da parte dell’elettorato per la gestione del Centrodestra, questo non segna un consenso inferiore per la Premier e gli alleati a Palazzo Chigi. Con Meloni al 37% di fiducia (26% Schlein, 27% Conte, 29% Tajani e 19% Salvini) e il governo stesso in fiducia al 39% degli elettori intervistati, il Centrodestra viaggia per il momento su strade “sicure” per quanto riguarda il vantaggio accumulato sul “campo largo progressista”.

Al netto di ciò, i sondaggi politici sui principali dossier del momento nutrono critiche e controversie sull’operato dello stesso Governo, specie per quanto riguarda la gestione dell’immigrazione e il rapporto conflittuale con la magistratura: per il 52% degli intervistati, il Governo non dovrebbe più inviare i migranti nei centri dell’Albania in quanto sarebbe uno spreco di soldi e tempo inutile, mentre il 35% la ritiene ancora una buona idea e un buono strumento tra l’altro “invogliato” dalla stessa Commissione Europea. In merito al caso Almasri invece, con le indagini che hanno colpito Meloni e i due Ministri Nordio e Piantedosi, il 53% è convinto che si tratti di un’inchiesta come “atto dovuto” mentre il 34% pensa che le indagini dei giudici sull’espulsione del comandante libico sia una ritorsione politica contro il Centrodestra di Governo. Schiacciante e senza appello è invece il giudizio sul caso Santanché-Visibilia, con il 71% degli intervistati nei sondaggi politici YouTrend per Sky che ritiene la Ministra debba in ogni caso dimettersi.