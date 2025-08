Sondaggi politici con la media di luglio 2025 di Pagella Politica: calo FdI e Pd che inguaia Schlein & Co. Centrodestra tiene al 47%: resta nodo Regionali

UN’ESTATE COMPLICATA PER FDI E PD MA NEI SONDAGGI POLITICI LA SPUNTA SEMPRE MELONI

Non sarà ricordata certo come un’estate semplice e serena per le due principali leader della politica italiana: se infatti in sondaggi politici tra giugno e luglio si evince che i due partiti “peggiori” per il calo dei consensi sono proprio Fratelli d’Italia e Partito Democratico, è evidente che qualche problematica viene sofferta da Giorgia Meloni ed Elly Schlein nel mezzo dei dossier politici di maggioranza e opposizione.

Se però in casa Centrodestra, il calo di FdI è ben “ridotto” dalla stabilità di Lega e Forza Italia, nel campo largo progressista i contorni poco chiari della coalizione, il saliscendi del M5s e la mancanza di crescita dell’ala centrista, rappresentano un ostacolo piuttosto ingombrante per la sinistra italiana. Osservando la media dei sondaggi politici raccolta, come ogni inizio mese, da Pagella Politica, emerge appunto il calo dello 0,5% tanto per FdI quanto per il Pd rispetto alla stessa media di giugno 2025.

A luglio il partito della Presidente Meloni scende al 29,7%, così come Schlein e i Dem non vanno oltre il 22,1%: lo snodo delle Regionali è un problema per entrambe, con l’aiuto in più a FdI che non deve “costruire” nessuna nuova coalizione, ma “solo” convincere i vari alleati su quali candidati è meglio puntare per ottenere le vittorie nelle 6 Regioni al voto da qui a fine anno. Ad oggi infatti il M5s, come riporta la media di “Pagella Politica” dei sondaggi politici ufficiali raccolti a luglio 2025, vale un terzo posto al 12,6%, troppo poco per comporre un consenso ampio nel Centrosinistra tale da battere i rivali del Governo Meloni.

LE DIFFERENZE TRA LUGLIO E GIUGNO 2025 E IL PESO DELLE COALIZIONI: IL CENTRODESTRA AL TOP RISPETTO ALLA VITTORIA NEL 2022

La Lega e Forza Italia, rispettivamente con i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, resiste al calo dei consensi patito dall’alleata Meloni, e si posizionano all’8,5% e 8,9%: assieme al partito di Renzi, le due liste del Centrodestra si confermano i partiti con miglior prestazione in fiducia nel mese di luglio.

L’elettorato mantiene il consenso su Lega, Forza Italia e anche su quel FdI comunque in calo dello 0,5%: il 47% recuperato ancora dal Centrodestra con questi ultimi sondaggi politici è un ulteriore segnale positivo rispetto alla già importante vittoria nel 2022 con circa il 43% complessivo delle preferenze.

Ancora ad oggi – come segnala il commento alla media dei sondaggi politici del mese appena concluso – le forze progressiste di sinistra non riescono a trovare la quadra per una coalizione in grado di superare, almeno nei consensi nazionali, la forza del Centrodestra a guida Meloni. A chiudere le intenzioni di voto di luglio 2025 troviamo infine l’Alleanza Verdi-Sinistra al 6,5%, davanti nettamente a Calenda con il 3% e Italia Viva al 2,3%, con PiùEuropa in caduta all’1,8%: