I sondaggi politici Swg di inizio novembre 2025: il calo generale di tutti i partiti di sinistra, la destra tiene (specie FdI e Lega). Cosa dicono i dati
L’ALLUNGO DI MELONI, LA STABILITÀ DELLA LEGA, IL LIEVE CALO DI TAJANI: COSA DICONO I SONDAGGI POLITICI SUL CENTRODESTRA AD INIZIO NOVEMBRE
Contestata, accusata, anche denunciata alla Corte Penale Internazionale (per Almasri e Gaza, ndr), eppure la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni continua a macinare consensi nei sondaggi politici, oltre che risultati a livello elettorale in questi primi 3 anni di Governo: anche gli ultimi dati pubblicati dal Radar Swg per La7 il 3 novembre 2025 non fanno che confermare il trend positivo del suo partito e in generale di un Centrodestra che al netto delle tensioni interne non presta il fianco a perdite significative di consenso.
Gli orientamenti di voto raccolti dai sondaggi politici Swg vedono un ulteriore allungo di Fratelli d’Italia addirittura al 31,4%, massimo storico da dopo le Europee 2024: al netto delle questioni ancora aperte sulla Manovra e con le riforme di giustizia e Premierato che “corrono”, la leadership della Presidente Meloni resta al centro della tenuta generale della maggioranza, con fiducia ancora in aumento dagli elettori.
La Lega di Salvini, dopo lo stop della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto, si mantiene del tutto stabile con un 8,2% nei sondaggi politici nazionali che allunga di poco sull’alleato Forza Italia, invece in lieve calo all’8% rispetto ai medesimi dati Swg della scorsa settimana: Noi Moderati di Maurizio Lupi con l’15 su base nazionale si mantiene la quarta forza del Centrodestra, e si appresta ad ottenere risultati sperati nelle due Regioni meridionali al voto tra due settimane, ovvero Puglia e soprattutto Campania.
CON UN CENTRODESTRA CHE RIDE, GLI AVVERSARI “PIANGONO”: MALE TUTTO IL CAMPO PROGRESSISTA, SI “SALVANO” I CENTRISTI
Saltando sulla sponda opposta, i sondaggi politici per La7 mostrano una generale “strigliata” data dall’elettorato progressista alle forze del Campo largo: il progetto di Elly Schlein non sembra ancora decollare, specie guardando i consensi delle singole liste in coalizione che tutte perdono terreno rispetto alle intenzioni di voto della scorsa settimana.
A cominciare ovviamente dal Pd che con il 21,9% perde un ulteriore 0,1% e conferma un periodo di forte appannamento generale: non fa meglio il M5s di Giuseppe Conte, in discesa con il 12,6%, così come l’Alleanza Verdi-Sinistra che al 6,6% festeggia per la vittoria di Mamdani a New York ma continuare a perdere terreno, oggi a -0,2% rispetto ai precedenti sondaggi politici nazionali.
Restano in teoria stabili, ma comunque tutti sotto la soglia di sbarramento per entrare in Parlamento, gli ex aderenti al Terzo Polo liberale: Azione di Calenda al 3,1% resta stabile, così come Renzi in Casa Riformista-Italia Viva, costante al 2,5% nazionale. Chiude la pattuglia dei partiti sondati da Swg PiùEuropa di Magi e Bonino, unici a recuperare consensi con l’1,7% generale raccolto ad inizio novembre 2025. Ancora molto alta l’astensione, pari ad un italiano su tre degli intervistati nei sondaggi politici Swg.