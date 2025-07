Cosa dicono i sondaggi politici di Tecnè ad inizio settimana: la crescita del Governo Meloni, lo stop del Pd dopo il caso Sala-Milano, M5s al terzo posto

TORNA A CRESCERE IL GOVERNO MELONI: I SONDAGGI POLITICI PREMIANO IL CDX, CALO ANCORA PER IL PD

Nella tempesta internazionale tra caos dazi, guerre e tensioni, il Centrodestra del Governo Meloni torna a crescere nei sondaggi politici mostrando una tenuta importante per la maggioranza pur senza nascondere fibrillazioni e diversità di vedute su vari dossier aperti. I dati emersi nelle intenzioni di voto Tecnè per l’Agenzia DiRE – con interviste raccolte tra il 16 e il 17 luglio 2025 – mostrano un aumento per il Centrodestra tanto sui partiti quanto per i singoli leader che guidano la coalizione.

Nell’ultimo mese il Governo Meloni ha recuperato lo 0,4% di consensi salendo al 43,1% a livello nazionale, con un 49,8% di elettorato che invece boccia l’andamento della maggioranza dopo più di metà Legislatura appena passata. I casi delicati – da Almasri alla guerra dei dazi tra UE e USA – non sembrano pesare sul Centrodestra, specie su Fratelli d’Italia che allunga in questo inizio settimana al 30,2%, ormai 9 punti sopra il Pd di Elly Schlein che al contrario vede “pesare” il caso Milano e le difficoltà di una coalizione progressista ancora senza aver chiaro tutti i propri componenti.

I Dem al 21,5% restano nettamente dietro a FdI, calando dello 0,2% rispetto all’ultima settimana nei sondaggi politici Tecnè: al terzo posto il M5s di Conte al 12,1% riesce a tenere dietro (seppur di poco) Forza Italia di Tajani all’11%, mentre la Lega di Salvini (appena prima del ricorso dei giudici contro il leader del Carroccio sul caso Open Arms, ndr) resta all’8,4%. A chiudere i sondaggi politici settimanali di “Monitor Italia” troviamo l’AVS in aumento al 6,4%, con Azione di Calenda che al 3,4% tiene invece dietro sia Renzi (1,9%) che PiùEuropa (1,6%).

I SONDAGGI SUI LEADER POLITICI: PREMIER A FORZA 46, CONTE STABILMENTE DAVANTI A SCHLEIN

Rimanendo sui sondaggi politici raccolti da Tecnè al termine della scorsa settimana, la fiducia sui principali leader del Paese non vede ancora grandi “speranze” in casa Centrosinistra: Giorgia Meloni vola al 46,2% guadagnando praticamente su tutti i principali alleati e rivali, a cominciare dal suo vicepremier Tajani che insegue al 39,5%.

Al terzo posto l’ex Premier e leader M5s, Giuseppe Conte, guadagna consensi fino al 30,8% staccando la segretaria del Pd in calo ancora al 29,7%, davanti di poco all’altro vicepremier del Centrodestra, Matteo Salvini (al 26,9%). Chiudono i sondaggi politici sui protagonisti in Parlamento la “sfilza” di leader che va da Calenda e si conclude con Renzi: 19,9% per il fondatore di Azione, con Bonelli e Fratoianni che restano attorno a quota 16%, mentre Magi al 15,4% tiene dentro il leader di Italia Viva al 13,5%.