I sondaggi politici di Lab21.01 per giugno 2025: Centrodestra del Governo sotto il 50%, caos campo largo col rebus centro per sfidare Meloni

È SOTTO IL 50% IL CENTRODESTRA NEI SONDAGGI POLITICI CON LE POSIZIONI “FREEZZATE”: GLI SCENARI NEL GOVERNO

La politica italiana è tutt’altro che già sotto l’ombrellone, un po’ per gli avvenimenti internazionali che tengono tutti su filo della tensione, e un po’ per le riforme in arrivo in Parlamento prima della pausa estiva che preoccupano maggioranza e opposizione: i sondaggi politici nazionali, ad esempio, segnalano un sostanziale “congelamento” delle posizioni dopo le Amministrative e i Referendum, in attesa di capire quali sconvolgimenti potrebbero avvenire con le Regionali in autunno, e soprattutto quali prove daranno le coalizioni in corsa verso le Elezioni 2027.

Lombardia, Guidesi contro riforma Ue su gestione fondi di coesione/ "Verrebbe decretata fine delle Regioni"

All’interno del Governo Meloni, le tensioni su terzo mandato, giustizia e politiche fiscali fanno il “paio” con la concordanza su politica estera, Autonomia differenziata e anche Fine Vita: di certo la bocciatura dell’emendamento della Lega (giunto stamane in Commissione al Senato), con i voti contro di Forza Italia e l’astensione di FdI non regalerà “serenità” al prosieguo dei lavori parlamentari, anche se in termini di consensi i sondaggi politici continuano a dare una cifra generale per il Centrodestra attorno al 50%.

Fine Vita, Sinistra: “norma anti-aborto nella legge”/ Cosa dice il testo: “tutela dal concepimento a morte”

Ad oggi, secondo i sondaggi politici raccolti da Lab21.01 per “Affari Italiani” (aggiornati al 15 giugno 2025, ndr) FdI di Giorgia Meloni traina l’intero “carrozzone” del Governo con il 30,5% dei consensi, mentre la Lega di Salvini con l’8,5% resta ancora avanti di pochissimo a Forza Italia, con Tajani in crescita comunque all’8,4%. Noi Moderati, che con Carfagna si candida alle prossime Regionali in Campania, non va oltre lo 0,7% e rimane la quarta forza centrista per la coalizione. Il 48,1% generale del Centrodestra fa intuire come ancora oggi sia difficile per le opposizioni provare a scardinare l’elettorato moderato-conservatore-sovranista, specie se l’area del centro rimane per Schlein & Co. di difficile conquista.

Sondaggi politici 2025/ Meloni +7% sul Pd, Conte 12%, crisi centristi. Israele-Russia ‘pericoli’ per la pace

LE OPPOSIZIONI NON SI UNISCONO (PER ORA): CAOS CAMPO LARGO, RENZI SPINGE PER UN’ALLEANZA MA…

Spostando infatti l’attenzione sul campo largo progressista, i sondaggi politici di Affari Italiani non mostrano una crescita bastevole per controbattere – ad oggi – la forza del Governo Meloni: ad oggi il Centrosinistra vale un 37,3% di preferenze, mix del 20,3% raggiunto dal Pd (in calo ulteriore dello 0,3%), dell’11,6% in casa M5s, con il 5,4% di Alleanza Verdi-Sinistra in pianta stabile ormai da dopo le Europee.

Servirebbe almeno un 6-7% da recuperare tra indecisi, astenuti e soprattutto l’area dell’ex Terzo Polo dove Matteo Renzi continua nel pressing diplomatico per convincere tutti ad unirsi in un nuovo Ulivo per battere la destra di Meloni. Ad oggi però, oltre ai dati comunque bassi per i singoli partiti centristi, non sembra esserci ancora un legame saldo e un programma condiviso tra tutte le parti in “gioco”. Azione con Calenda non va oltre il 3,6%, Italia Viva dell’ex Premier è incollata al 2,9%, mentre PiùEuropa non va oltre il 2,1%, anche qui oscillando tra l’1 e il 3% ormai da oltre un anno.