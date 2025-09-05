I sondaggi politici di Lab21.01 per agosto 2025: campo largo perde ancora dal Centrodestra, bene Meloni e Salvini. Ko Schlein come leader opposizione

RIPARTE LA POLITICA E IL GOVERNO MELONI È SEMPRE A +10% SUL CAMPO PROGRESSISTA: COSA DICONO GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI

Dopo la prima settimana di ritorno alla “normalità” per la politica nostrana, tra sondaggi politici, accuse e annunci di riforme, non sorprende dopo un’estate comunque vissuta sempre da protagonista, la tenuta importante del Governo guidato da Giorgia Meloni. Osservando infatti gli ultimi sondaggi politici raccolti da Lab21.01 per Affari Italiani, l’istituto guidato da Roberto Baldassarri riconosce al Centrodestra ancora un solidissimo 48,4% su scala nazionale, in crescita rispetto alle ultime rilevazioni della settimana precedente.

Con interviste raccolte tra il 28 e il 30 agosto 2025, i dati sul Governo Meloni sono tutti positivi: FdI vola al 30,2%, la Lega di Salvini guadagna fino al 9,2% mentre Forza Italia di Tajani rimane comunque in crescita fino all’8,5%. Il partito di Lupi di rimane quarta forza del Centrodestra con lo 0,5% che ne conferma l’appendice dell’ala centrista-moderata, che guarda (assieme al vicepremier forzista) ad un possibile accordo per le Regionali con Azione di Calenda.

Nonostante la scelta ancora non confermata di tutti i candidati per il voto delle 7 Regioni in autunno, la tenuta della maggioranza resta importante specie perché le opposizioni non fanno meglio di un 38,2% complessivo del campo largo progressista: 10 punti che Schlein non riesce al momento a colmare, non crescendo di molto con il 20.1% del Pd, davanti al 12,5% di Giuseppe Conte coi 5Stelle, mentre l’Alleanza Verdi-Sinistra – che ieri ha ospitato nella festa nazionale sullo stesso palco Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni – resta ad un basso 5,6%.

LA SFIDUCIA SU SCHLEIN E LA CLASSIFICA DEI POLITICI CON SALVINI CHE TALLONA LA LEADER PD

A chiudere la rassegna dei sondaggi politici nazionali di Lab21.01 ci pensa poi l’area centrista ex Terzo Polo, sempre più divisa che mai: Calenda con Azione si ferma al 3,6% mentre Renzi col 3% guadagna su PiùEuropa in caduta al 2,3%. Interessanti restano anche i dati in arrivo sulla “classifica” dei principali leader italiani, con una distanza decisamente abissale tra la Presidente del Consiglio e tutti gli altri, alleati e rivali non fa differenza.

I sondaggi politici di Lab21.01 danno infatti Giorgia Meloni in crescita nella fiducia attorno al 38,2%, con la caduta di Elly Schlein ad un bassissimo 11,9%, tallonata ormai sia dal vicepremier leghista Matteo Salvini (11,3%) che dall’alleato-rivale nel campo largo, l’ex Premier Conte (11,1% per il Presidente M5s). A completare il poker in testa Tajani con il 10,7% e il segretario di Sinistra Italia Nicola Fratoianni con il 6,2%, tenendo dietro i vari Calenda, Renzi, Cateno De Luca (leader di Sud Chiama Nord), Emma Bonino e Lupi.

È stato infine chiesto agli intervistati quale fosse la reale fiducia nella principale leader dell’opposizione, la Segretaria Dem Elly Schlein, in quanto potenziale antagonista a Giorgia Meloni e al Governo di Centrodestra: ebbene, ad oggi, solo il 30,1% promuove il suo ruolo di leader in grado di rappresentare un’alternativa alla Premier, mentre il 69,9% è sonoro nella completa bocciatura della deputata di origini svizzere.