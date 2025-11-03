"Battaglia" tra Centrodestra e campo largo nei sondaggi politici Emg di fine ottobre 2025: i due elementi che ricorrono. Focus sulla riforma della giustizia

LA COALIZIONE DEL GOVERNO MELONI TIENE VERSO IL 50%: I SONDAGGI POLITICI COMPLESSI (ANCORA) PER IL CAMPO LARGO

Nel mese di ottobre, tra risultati delle Regionali, scontri su giustizia e Manovra, e importanti risvolti internazionali, i sondaggi politici che inquadrano lo scenario parlamentare italiano offrono due sostanziali argomenti ricorrenti: da un lato il Centrodestra di Giorgia Meloni, che non perde terreno nonostante i 3 anni di Governo, e che riesce a superare/mascherare le tensioni interne con una tenuta nazionale invidiabile per una forza politica tutt’altro che compatta su molti dei dossier aperti a Palazzo Chigi.

Dall’altro, i sondaggi politici elettorali mostrano una composizione ancora piuttosto “incerta” del campo largo progressista, con l’elettorato moderato che si “spacca” sul sostegno ad un Pd sempre più a trazione sinistra, piuttosto che riformista. I risultati emersi nelle ultime intenzioni di voto Emg Different del 29-31 ottobre 2025 mostrano entrambe queste componenti che sussistono oggi nel dibattito politico nazionale: il Centrodestra di Governo realizza un complessivo 48,4% di consensi, frutto di una lista-traino come Fratelli d’Italia (al 29%), due partiti ancora in salute come Lega e Forza Italia (rispettivamente, all’8,8% e 9,3%) e una quarta componente centrista (Noi Moderati) che permane attorno all’1,3%.

I sondaggi politici invece raccolti dal Centrosinistra vedono una sproporzione tra il 21,3% del Pd di Schlein, affiancato dal 13,1% del M5s di Conte, a cui vanno aggiunti elementi contrapposti quasi su tutto a livello di programmi: l’AVS radicale al 5,6% ad oggi vale più del doppio della Casa Riformista di Matteo Renzi (2,4%), a sua volta davanti nettamente a PiùEuropa di Magi e Bonino con l’1,9%. Il Centro “liberale”, al momento senza posizionamenti interni al bipolarismo nazionale, vale nei sondaggi politici Emg il 4,2% complessivo, con Azione di Calenda al 2,9% e il Partito Liberal Democratico di Marattin all’1,3%.

CHI CONOSCE LA RIFORMA LA SOSTIENE: RESTA UN 58% CHE ANCORA PERÒ NON SA COSA SIA LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

Tanto sui partiti quanto su Governo e leader nazionali, il binomio Centrodestra “in salute” e Centrosinistra “in cerca d’autore” sembra permanere: i sondaggi politici raccolti da Emg a fine settimana scorsa vedono la Premier Giorgia Meloni con un ottimale 46% di fiducia nel proprio operato, davanti nettamente a Tajani (col 35%) e il doppio leader del campo largo – Schlein e Conte – entrambi al 30%.

Chiudono i sondaggi sui politici più stimati, l’altro vicepremier Salini al 27% davanti a Bonino, Lupi e Fratoianni (24 la prima, 22% gli altri), con invece Bonelli e Marattin al 21% che battono tanto Calenda quanto Renzi, appaiati al 16% di fiducia personale. Capitolo finale, non meno importante, lo riserviamo agli ultimi sviluppi del grande caos nel mondo della giustizia tra magistrati (specie l’ANM) e il Governo Meloni.

Secondo infatti i sondaggi politici condotti da Izi a fine ottobre 2025, la riforma Nordio sulla separazione delle carriere – pronta a sbarcare nel Referendum costituzionale del prossimo anno – vede tra chi la conosce un’adesione altissima, sebbene rimanga che più di un italiano su due non ha idea di cosa siano i temi cardine di tale riforma.

Il sondaggio dice infatti che vi è un 57,8% di cittadini che non è informato sulla materia: tra chi però afferma di aver compreso i termini della riforma Nordio, vi è un’altissimo sostegno alla decisione di separare le carriere tra magistrati giudicanti e pm, addirittura del 70,9% degli rispondenti che sarebbe pronto a votare dunque Sì al Referendum, mentre solo il 21,9% si dice contrario.