PIÙ CHE I NUMERI È LA CONTINUITÀ: IL CENTRODESTRA È ANCORA AL TOP DOPO DUE ANNI E MEZZO DI GOVERNO (E NONOSTANTE LE TENSIONI)

Non è tanto l’esito dei sondaggi politici settimanali a dare il senso di uno scenario parlamentare o di Governo, o meglio di uno spaccato dell’attualità politica: è la continuità nei numeri, e nei risultati nelle varie Elezioni tenutesi fino ad oggi da quel settembre 2022 a restituire l’immagine di un Centrodestra ancora in vantaggio sui rivali del campo progressista. Osservando infatti gli ultimi sondaggi politici raccolti da Lab21.01 per Affari italiani – con interviste pubblicate lo scorso 12 luglio 2025 – emerge il vantaggio complessivo della coalizione al Governo, con un 48% netto rispetto al 37,3% dell’unione di Dem, AVS e 5Stelle.

CONFLITTI D'INTERESSE/ Fininvest? Prima c'è la magistratura...

A Schlein e compagnia serve un centro compatto e disposto ad allargare le maglie della sinistra, altrimenti la sfida per le prossime Elezioni nel 2027 rischia di essere ancora impari: il Centrodestra pure nelle tensioni presenti – e non sono poche, come dimostra anche l’ultima polemica sulla diversa posizione da tenere sul dialogo UE-USA sui dazi di Trump – riesce a mantenere una compattezza globale che li vede mantenere un consenso sempre tra il 45 e il 50%, di fatto aumentando i voti rispetto alla vittoria di quasi 3 anni fa.

DAZI USA 30%/ 1. Le mosse (e gli alleati) della Meloni per convincere l’Ue a trattare

L’ex Terzo Polo ad oggi, pur se diviso e in crisi di consensi, rappresenta un 5-6% di pacchetto voti che potrebbe essere molto comodo al Centrosinistra, sempre che l’elettorato dei vari Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni (e degli stessi Calenda, Renzi e Magi) possa comunque accettare un “nuovo Ulivo” in grado di scalzare il Centrodestra dalla guida del Paese, con un programma però ancora tutto da scrivere e comporre.

I SONDAGGI POLITICI SUI SINGOLI PARTITI: BENE LEGA E M5S, ANCORA IN CALO FDI, FI E CENTRISTI

Le intenzioni di voto recuperate dai sondaggi politici di Lab21.01 vedono un complessivo passo in avanti per Lega e M5s, con invece un calo ulteriore (seppur minimo) per Meloni e Tajani, con lo stallo Dem che fa da cornice ad uno scenario elettorale nazionale ancora piuttosto bloccato davanti ai tanti dossier aperti sul fronte internazionale.

Dazi, Lega “paghiamo UE a trazione Germania”/ “Trump non ce l’ha con l’Italia: Von der Leyen tolga ideologie”

Al netto delle coalizioni, FdI con il 30,2% è ancora la forza trainante della maggioranza di Governo, mentre la Lega di Salvini riesce a superare ulteriormente Forza Italia rispettivamente con il 8,9% e 8,3% di consensi specifici: il Pd di Schlein non va oltre il 20,1%, mentre il M5s con l’11,7% recuperare voti rispetto ai medesimi sondaggi politici della scorsa settimana.

L’Alleanza Verdi-Sinistra con il 5,5% resta la terza forza del campo largo, mentre Noi Moderati allo 0,6% è la “quarta gamba” del Centrodestra: chiudono le intenzioni voto settimanali di Lab21.01 il 3,5% di Azione con Calenda, mentre Renzi al 3% in lieve recupero distanzia PiùEuropa, ferma al 2,4%.