I sondaggi politici di Only Numbers dopo le Regionali 2025: cosa cambia, chi sale e chi scende. Campo largo col rebus centristi: nel Governo invece...

SE SI VOTASSE OGGI IL CENTRODESTRA RIVINCEREBBE MA IL PD RIPRENDE QUOTA: I NUOVI SONDAGGI DOPO LE REGIONALI

Ad urne chiuse e con i risultati appena usciti, i sondaggi politici raccolti da Only Numbers di Alessandra Ghisleri per “Porta a Porta” danno due indicazioni molto nette dell’ultima tornata di Elezioni Regionali: sebbene in calo come partito e seppur con i timori di una sconfitta nei collegi uninominali del Sud qualora il campo largo riesca a presentarsi compatto alle urne del 2027, il Centrodestra del Governo Meloni resta a ridosso del 50% aumentando i consensi grazie soprattutto alla Lega.

Lega cambia il simbolo: “via Salvini Premier”/ Resta Alberto da Giussano: la svolta con la legge elettorale

In secondo luogo, il Pd di Elly Schlein prende ossigeno e torna a guadagnare consensi all’interno del Centrosinistra, a fronte però di un calo importante del Movimento 5Stelle, pur con l’importante vittoria di un volto storico pentastellato come Roberto Fico. I sondaggi politici raccolti tra il 24 e il 25 novembre vedono comunque una frenata per Fratelli d’Italia, senza però conseguenze immediate per il Centrodestra, dato che i partiti di Tajani e soprattutto Salvini fanno da contraltare guadagnando rispetto alle scorse settimane.

LAVORO AUTONOMO/ La scommessa del Governo nel Codice degli incentivi

FdI scende al 29,7% perdendo lo 0,4% in 14 giorni, mentre la Lega guadagna netto lo 0,5% tornando a quota 9%, quasi attacco a Forza Italia che risale lievemente al 9,5%: stabile la lista di Lupi e Carfagna allo 0,7%, con un dato complessivo delle forze che compongono il Governo Meloni che si stima comunque al 48,9%, nettamente sopra al 30,7% del Centrosinistra “spurio”, ovvero senza il Movimento di Conte.

RISALE L’AVS MA IL CAMPO LARGO RESTA COMUNQUE STABILE: ECCO PERCHÈ

Il campo largo progressista, al netto delle vittoria in Campania e Puglia – oltre alla Toscana di Giani a settembre – non va oltre il 45,1%, con l’insieme di Pd-PiùEuropa-M5s-AVS: dato stabile, che comprende il recupero di Alleanza Verdi-Sinistra dopo il calo delle scorse settimane, ma che conferma le difficoltà del Movimento 5Stelle, oltre al dato interlocutorio dei centristi dentro l’alleanza progressista.

VIOLENZA SESSUALE/ Ddl sul consenso, il governo ha ragione: ecco perché la riforma è sbagliata

Sono ancora i sondaggi politici di Ghisleri ad indicare l’andamento dei consensi: il Pd al 22,5% tiene infatti dietro l’11,3% degli alleati pentastellati, in calo dello 0,5% netto, così come il 6,7% di AVS e l’1,5% di PiùEuropa. Renzi con Italia Viva compie un passo avanti in importante e risale al 3,1% ormai alle soglie di Azione con il 3,3%. Resta da capire cosa faranno i vari gruppi centristi, specie se dovesse rimanere questa legge elettorale (il Rosatellum bis) che pone uno sbarramento molto stringente al 3% per i partiti non interni a coalizioni.

Con invece una legge più proporzionale, pur con premio di maggioranza, tutto potrebbe mischiarsi ulteriormente, specie se poi ci dovesse essere il riferimento al candidato Premier: in quel caso il campo largo progressista potrebbe trovarsi nell’imbarazzo di dover decidere prima delle urne il “chi comanderà” a voti ottenuti, e l’attuale compagine ha già dimostrato come la compattezza nelle Regionali non sempre corrisponde poi ad un’unità di intenti su programmi e dossier economici, politici e soprattutto internazionali.