Sondaggi politici 2025, come cambiano intenzioni di voto dopo Regionali: Fratelli d'Italia al 28%, Pd al 21,6%, Lega sorpassa Forza Italia e M5s stabile

SONDAGGI POLITICI 2025: FDI RESTA PRIMO PARTITO, MA PD CRESCE

Restano stabili i rapporti di forza tra i partiti dopo le ultime elezioni regionali, con il centrodestra ancora in vantaggio, ma l’opposizione unita potrebbe diventare molto competitiva. Anche se il governo Meloni e il partito della premier perdono qualche punto, non si registrano scossoni dagli ultimi sondaggi politici, con il Pd unico partito a mostrare una crescita evidente.

In particolare, il sondaggio Ipsos pubblicato sul Corriere della Sera fa il punto della situazione dopo un mese ricco di appuntamenti politici: Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 28%; il Pd, sull’onda dei risultati positivi alle regionali, guadagna quasi un punto percentuale arrivando al 21,6% (+0,7%), mentre il M5S resta fermo al 13,5%.

A crescere è anche la Lega, probabilmente sulla spinta dell’esito elettorale in Veneto e di Zaia: infatti arriva all’8,9% e controsorpassa Forza Italia, che invece scende all’8,6%. Stabile Alleanza Verdi Sinistra (Avs) al 6,3%. Dunque, gli elettori sembrano molto poco influenzati dagli avvenimenti politici: crisi internazionali, caso Garofani, polemiche su Report, nuova campagna referendaria… tutto questo incide pochissimo sulle intenzioni di voto.

SONDAGGI POLITICI: IN CALO GRADIMENTO GOVERNO E MELONI

Si pone, invece, un tema di coalizioni dopo le recenti elezioni regionali, in quanto è emerso che l’opposizione, se davvero unita, può essere competitiva nella sfida con il centrodestra. Secondo l’Istituto Cattaneo, negli uninominali (i collegi decisivi alle elezioni politiche) il campo largo risalirebbe molto, pur restando sotto di circa una trentina di seggi. Se poi il campo largo si allargasse anche ad Azione, allora addirittura potrebbe sorpassare il centrodestra di un paio di punti.

Il sondaggista Pagnoncelli fa notare un nodo importante, che riguarda la compattezza dell’elettorato: se quelli di centrodestra sono abituati a votare per la propria coalizione anche se ci sono partiti con cui non si concorda del tutto, per gli elettori di centrosinistra è più difficile che ciò accada. In merito ai giudizi sul governo, l’apprezzamento scende dal 42% al 40%. In calo anche quello della premier Giorgia Meloni, dal 44% al 42%.

Si tratta di piccoli cali che, secondo Pagnoncelli, potrebbero essere legati alle tensioni con il Quirinale per il caso Garofani e alla manovra economica giudicata “di pura tenuta”, senza misure popolari. Invece, Elly Schlein cresce di 2 punti, dal 23% al 25%, probabilmente grazie ai risultati positivi delle regionali per il Pd.