I sondaggi politici del Termometro sui partiti, la riforma della giustizia e lo stop al Ponte sullo Stretto: gli scenari "live" tra Governo e opposizioni

I (POCHI) MOVIMENTI DEI PARTITI NEGLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI DEL TERMOMETRO

Non sono “clamorosi”, ma semplicemente confermano un trend ormai stabile nelle ultime settimane: i sondaggi politici del Termometro Politico, raccolti il 6 novembre scorso, vedono una generale “stabilità” nei partiti più votati del Paese, mentre nelle retrovie permane la divisione nel mondo centrista, con un derby in casa Centrodestra che mantiene una distanza minima dagli ex grillini oggi solo pentastellati.

Rottamazione Quinquies/ Rateizzazione più lunga (9 anni), chi può aderire?

In testa è Giorgia Meloni a guidare ancora i consensi nazionali, con Fratelli d’Italia che ormai stabilmente tra il 30 e il 31% è il primo partito per distacco in Italia: segue il Pd di Schlein, attraversato da istanze interne turbolente (tra patrimoniale, posizionamenti internazionali e rebus sulle Regionali) e comunque al 22,1% ancora primo partito delle opposizioni. Dietro a Meloni e Schlein il “vuoto” con 10 punti di distacco netto dai Dem per il M5s di Giuseppe Conte, ancora sul 12,2% nei sondaggi politici nazionali e con la speranza di aumentare consensi col traino Fico nelle Regionali in Campania.

Riforma pensioni 2025/ Anp-Cia chiede minime a 800 euro netti (ultime notizie 12 novembre)

A chiudere la classifica generale dei sondaggi politici settimanale, il Termometro indica un sostanziale pareggio tra Forza Italia e Lega (Tajani di poco avanti con l’8,5%, Salvini appena dietro con l’8,4%), con l’Alleanza Verdi-Sinistra che invece si ferma al 6,6%: Calenda al 3,1%, Renzi con il 2,3%, PiùEuropa all’1,7% e Noi Moderati all’1,1% sono invece i dati sul micro-mondo delle liste centriste, su cui pesa l’incertezza di capire – Lupi a parte – dove si collocheranno alle prossime Elezioni Politiche.

Patrimoniale, Prodi spacca il campo largo: “giusto tassare i ricchi”/ “Mamdani? Proposte non realistiche”

IL PONTE SULLO STRETTO E LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: ITALIANI DIVISI, LE ISTANZE DEL GOVERNO RESTANO PERÒ “IN FIDUCIA”

Più “movimentati” e puntati sull’attualità sono invece gli altri due sondaggi politici partoriti dal Termometro osservando due dei dossier più “caldi” dell’attuale panorama parlamentare: la maxi riforma della giustizia del Ministro Nordio, con il Referendum confermativo previsto in primavera, e lo stallo sul Ponte di Messina dopo il blocco della Corte dei Conti all’ultima fase del progetto sui cantieri.

Vi è una buona fetta di italiani intervistati nei sondaggi politici del Termometro che ritiene la riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati più che positiva: il 46,5% approva e lo ritiene un principio sacrosanto, mentre il 6% si dice a favore anche se non la ritiene una questione di priorità per la cittadinanza. Il 7,6% si oppone senza però ritenere la riforma un problema per l’Italia, mentre il 35,9% sposa la linea Dem di favorire l’indipendenza della magistratura contro la «tentata condizionatura del Governo» tramite la riforma Nordio.

Dopo lo stop della Corte dei Conti sul progetto del Ponte sullo Stretto, rinviando così l’inizio dei lavori da novembre fino a febbraio 2026, i cittadini sono sostanzialmente divisi: vi è un 24,8% convinto che l’opera deva fermarsi, concentrandosi su infrastrutture locali meno costose e più utili nell’immediato, il 26% addirittura punta ad annullare il progetto del Ponte perché «inutile». Vi è invece un 47% complessivo che sposa la linea del Ministro Salvini e del Governo, con un 32,6% che punta a procedere nonostante la «posizione politica» della Corte dei Conti, mentre un 14,5% è convinto che qualcosa debba essere modificato nel progetto ma che si debba comunque procedere poi con la costruzione.