Ci sono 5 punti tra Fratelli d’Italia e Pd: se il partito di Giorgia Meloni è al 27,8%, quello di Elly Schlein è al 22,8 stando agli ultimi sondaggi politici, in particolare quello realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera. Dall’analisi di Nando Pagnoncelli sulle intenzioni di voto degli elettori e i loro orientamenti, si evince che non ci sono novità per quanto riguarda la fiducia nel governo, in quanto l’indice di approvazione resta al 41, allo stesso livello di dicembre.

SINDACATI E POLITICA/ Le manovre "curiose" in tandem di Pd e Cgil

Per quanto riguarda solo la premier, c’è invece la crescita nei sondaggi politici di un punto, visto che è a 43. Il margine è lieve, probabilmente legato a quanto accaduto nelle ultime settimane, in particolare alla gestione del caso Cecilia Sala da parte della presidente del Consiglio, il cui effetto positivo è però annullato dal caso Almasri.

Laura Ravetto, chi è deputata Lega ex berlusconiana/ "Non sono ipocrita, vorrei fare il ministro"

SONDAGGI POLITICI: FDI E PD AVANTI

Comunque, prosegue il dominio di FdI con una crescita dello 0,2% rispetto al mese scorso. Anche in questo caso Pagnoncelli segnala che c’è stata una crescita dopo la liberazione della giornalista e un calo invece nell’ultima settimana. In merito all’andamento degli alleati, c’è Forza Italia all’8,5% (+0,4%), raggiungendo quindi la Lega, che è stabile rispetto a dicembre (-0,1%).

Spostiamoci all’opposizione con il Pd al 22,8%, raggiungendo nei sondaggi politici la percentuale più alta se si tiene conto di quanto accaduto negli ultimi sette mesi, mentre per quanto riguarda il confronto solo con il mese di dicembre, allora la crescita è dello 0,3%. In calo M5s, a cui viene attribuito il 12,5%: è il calo maggiore tra tutti i partiti, pari allo 0,8%. Per Nando Pagnoncelli possono aver inciso la scarsa visibilità degli ultimi tempi, dopo lo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte.

PM E POLITICA/ Da Almasri a William Barr, le “due misure” della procura di Roma

Piccolo calo nei sondaggi politici anche per Avs, seppur non importante, visto che è dello 0,2%, quindi scende al 5,8%. Cambia davvero poco per gli altri partiti: stabili Azione e +Europa al 2%, ma nel secondo caso c’è un calo dello 0,3%. La crescita maggiore è di Italia Viva, perché è di mezzo punto percentuale, quindi arriva al 2,5%.

SONDAGGI POLITICI: IL GRADIMENTO DEI LEADER

Ma la crescita maggiore nei sondaggi politici è quella del partito dell’astensione, visto che arriva fino al 45,5%, la percentuale più alta registrata dai sondaggi politici di Ipsos negli ultimi anni, fatta eccezione solo per le europee. In merito al gradimento dei leader, al primo posto c’è Antonio Tajani sempre a 31, ma il sondaggio Ipsos segnala Elly Schlein al secondo posto con indice 25, ma in perdita di due punti, se si tiene conto dell’ultimo mese, mentre è di sei punti se si tiene conto dell’ultimo semestre.

Al secondo posto c’è pure Giuseppe Conte, che ha perso un punto nell’ultimo mese, ma sei punti se si tiene conto dell’ultimo anno. L’ultimo aspetto da analizzare è che, anche se crescono gli elettori indecisi o che vogliono astenersi, non cambia il panorama generale.