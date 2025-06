Sondaggi politici Swg con il tris di ko sul podio: risale la Lega di Salvini e Forza Italia, tutti gli scenari con la fiducia nei leader che premia Meloni

TRIPLO KO SUL PODIO DEI SONDAGGI POLITICI: I NUOVI SCENARI (MENTRE IL MONDO VA IN FIAMME)

Fa sempre un po’ impressione ritrovarsi a parlare di politica italiana quando non a moltissimi chilometri di distanza, tra l’Ucraina e il Medio Oriente, il mondo (anche quello diplomatico) sembra sempre più sull’orlo della catastrofe: i sondaggi politici di tanto in tanto riportano il sentiment degli italiani, spaventati e preoccupati da quello che avviene lontano dai nostri confini. Eppure la vita quotidiana prosegue, così come la ricerca del nostro Paese di trovare una stabilità tanto nazionale quanto in ambito europeo per provare a rispondere alle pressanti urgenze che arrivano dal mondo.

Pensione Quota 41/ Dopo vari tentativi arriva la misura "flessibile"

In questi scenari forse si può anche comprendere come i consensi generali sui principali partiti italiani siano in netto calo rispetto agli scorsi giorni, come evidenziano i sondaggi politici di Swg pubblicati come sempre entro il lunedì sera da TgLa7: da Fratelli d’Italia al Partito Democratico passando per il Movimento 5Stelle, tutti e tre i principali partiti del nostro Paese ravvisano uno stop nelle preferenze. Meloni con FdI perde lo 0,3% rimanendo comunque prima lista d’Italia con il 30,4%, il Pd con Schlein alla guida non va oltre il 23,3% mentre Conte e il M5s calano fino al 12,3%.

Conte ammette: “feci spiare Casarini per timori sui flussi…”/ Riformisti Pd: “indecente”, silenzio da Schlein

Chi emette segni di vita questa settimana sono i partiti immediatamente a rimorchio del “podio” nazionale: con le interviste raccolte tra l’11 e il 16 giugno, i sondaggi politici sorridono per Forza Italia che balza all’8,3% così come per la Lega che risale all’8,1% distanziando l’Alleanza Verdi-Sinistra al 6,7%. A chiudere il “borsino” settimanale dei sondaggi Swg troviamo lo stallo (ad accezione di PiùEuropa che timidamente risale all’1,5%) di tutte le altre liste, da Calenda al 3,4% fino a Renzi che con Italia Viva si ferma al 2,3%, con Noi Moderati di Lupi e Carfagna che restano ancorati all’1% su scala nazionale.

Sondaggi politici 2025/ Meloni 40% spinge FdI e Cdx, Pd +10% sul M5s. Referendum, quesiti ideologici per 31%

FIDUCIA NEI LEADER POLITICI: RECUPERO DI SALVINI, MELONI ALLUNGA SUI RIVALI DEL CAMPO LARGO

Saltando da Swg a YouTrend, le ultime rilevazioni fatte per SkyTg24 restituiscono uno scenario complesso anche sotto il profilo della “stretta” fiducia personale dei vari leader politici italiani: e così scopriamo che nei sondaggi politici sui singoli rappresentanti dei partiti, è Matteo Salvini ad ottenere il risultato migliore rispetto a tutti gli altri colleghi in Parlamento. Le riforme fiscali e la posizione più spinta per una pace a livello internazionale, portano il leader della Lega a recuperare ben 3 punti percentuali nel “borsino” dei leader settimanale.

I sondaggi politici YouTrend mostrano il vicepremier Salvini al 22% in netta ripresa rispetto ai medesimi dati di aprile: in testa sempre la Premier Giorgia Meloni che allunga al 35% guadagnando terreno sui rispettivi rivali del campo largo progressista. Dietro infatti a Tajani (al 28%) troviamo il leader M5s Giuseppe Conte al 27%, con Elly Schlein che non va oltre il 26% mentre tutti gli altri leader del centro-sinistra non superano quota 20%, da Fratoianni a Bonelli passando per Calenda (16%) e Renzi ancora fanalino di coda all’11%.