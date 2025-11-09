I sondaggi politici DiRE-Tecnè di inizio novembre: campo largo con il M5s in caduta, Meloni tiene su il Centrodestra. Cosa dicono i dati su leader e liste

LA FIDUCIA NEL GOVERNO SALE… MA È COMUNQUE INFERIORE AL 46% DI GIORGIA MELONI: GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI DI TECNÈ

Al netto delle tensioni interne, di una Manovra ancora tutta da approvare e con uno scontro non da poco imbracciato con parte della magistratura, il Governo di Centrodestra gode ancora di consensi nei sondaggi politici nazionali piuttosto ampli, specie se si pensa che sono passati già tre anni di Legislatura dopo il trionfo di Giorgia Meloni alle Elezioni del 2022.

Nelle interviste raccolte dai sondaggi politici di Tecnè per Agenzia DiRE tra il 4 e il 6 novembre 2025, gli italiani mostrano un attaccamento ulteriore all’esecutivo, con un generale consenso in crescita che si avvicina sempre più al 50% nella somma delle quattro liste che compongono la maggioranza di Palazzo Chigi. Il dato sull’operato del Governo è in crescita al 43,8% con un +0,3% nell’ultima settimana e addirittura un +1% da inizio mese, rispetto ai precedenti sondaggi politici Tecnè.

La fiducia nell’esecutivo resta però dietro a quella per la Presidente del Consiglio, figura in crescita tanto in Italia quanto sempre più apprezzata in ambito internazionale come una delle leader più influenti dell’intera Unione Europea: Meloni secondo i sondaggi dell’Agenzia DiRE danno la Presidente di FdI al 46,6%, anche qui superando lo 0,5% di crescita delle preferenze in un solo mese.

DAL CAMPO LARGO SEGNALI CONTRASTANTI (COME NEL CENTRODESTRA) SUI LEADER SALVINI RESTA DI POCO DIETRO SCHLEIN

Se si passa poi al dato sulle singole liste, ecco che Fratelli d’Italia rispecchia il vantaggio concreto di Meloni su tutti gli avversari (e gli alleati): i sondaggi politici DiRE-Tecnè danno il primo partito del Paese in crescita al 31,1%, nettamente avanti alla diretta rivale in casa Pd. Schlein infatti guadagna lo 0,4% in un mese e si consolida al 21,7%, ancora però troppo lontano dalla leadership del Centrodestra

Al terzo posto continua la discesa di consensi per il M5s di Giuseppe Conte che preoccupa il campo largo, anche se in vista delle Regionali in Campania la possibile vittoria di Roberto Fico col Centrosinistra potrebbe contribuire a ridare iato e ossigeno alla lista che fu di Beppe Grillo: nei sondaggi di Tecnè il Movimento 5Stelle cala ulteriormente all’11,5%, perdendo però netto un 1,3% in un solo mese e vedendosi avvicinare tanto Forza Italia quanto la Lega.

Il partito di Tajani consolida un 11,2% complessivo di preferenze, mentre il Carroccio di Salvini in lieve calo scende all’8,3%: chiudono le intenzioni di voto le liste di sinistra – AVS-6% – e del Centro, con Azione di Calenda che al 3,6% in lieve crescita rimane davanti a Renzi (2%) e PiùEuropa (1,6%).

Sulla classifica dei leader nei sondaggi politici nazionali invece rimane a distanza siderale Meloni con il 46%, seguita a buona distanza da Tajani con il 39,8% e Conte al 30,6%, in calo davanti alla leader Pd Schlein con il 28,9%. Il vicepremier Salvini al 27,1% tiene dietro tutti gli altri leader principali del Paese, da Calenda al 21,3% a Fratoianni e Bonelli attorno al 16%, fino a Magi e Renzi che restano appaiati tra il 13 e il 14% dei consensi.