Sondaggi politici 2025, i flussi di voto e com'è cambiato dalle politiche: FdI attrae elettori da Fi e dalla Lega. Regionali Toscana: Giani verso il 58%

SONDAGGI POLITICI 2025, I FLUSSI DI VOTO A LIVELLO NAZIONALE

Dai sondaggi politici 2025 su come è cambiato il voto degli italiani rispetto alle ultime politiche a quelli sulle Regionali in Toscana. In entrambi i casi si tratta di rilevazioni dell’Istituto Noto. Quella per Il Giornale ha analizzato i flussi elettorali, focalizzandosi su chi resta fedele a un partito, chi cambia e chi si sposta verso l’astensione, al fine di capire come questi movimenti possano influenzare le prossime elezioni politiche.

Il partito che può contare sulla fedeltà maggiore è Fratelli d’Italia, visto che il 77% degli elettori del 2022 confermerebbe il voto a Giorgia Meloni. Lega mantiene il 72%, ma perde una parte verso FdI e verso l’astensione. Nel centrodestra, il partito con la fedeltà più fragile è Forza Italia, al 62%, con molti ex elettori attratti da FdI o tentati dall’astensione. Non c’è una fuga dal centrodestra, ma piuttosto una ricomposizione interna dei rapporti di forza, con FdI sempre più dominante.

Invece, per quanto riguarda l’opposizione, il Pd tiene bene con il 71%, ma perde qualcosa verso Avs e M5S (10% contro il 4% di ex grillini che passano ai dem). Alta fedeltà nel Movimento 5 Stelle (73%), ma con una quota rilevante (17%) che si rifugia nell’astensione o nell’indecisione. Invece, quella più bassa è per Avs, al 64%.

Nel centro riformista (Azione, Italia Viva, +Europa) c’è molta frammentazione: gli elettori del Terzo Polo di tre anni fa ora si disperdono tra Pd, +Europa e astensione. La “vera partita” si gioca, però, nella società, cioè sulla capacità di riavvicinare i cittadini al voto, visto che la crescita maggiore riguarda proprio il bacino degli indecisi e dei non votanti. Ma si tratta di un fenomeno trasversale, che colpisce tutti gli schieramenti.

SONDAGGI POLITICI 2025, ELEZIONI REGIONALI TOSCANA: GIANI VERSO LA CONFERMA?

Il sondaggio di Noto per QN-La Nazione, invece, fotografa la situazione politica in Toscana a poche settimane dalle Elezioni Regionali 2025. Il governatore uscente Eugenio Giani del centrosinistra è avanti con il 58% delle intenzioni di voto, mentre Alessandro Tomasi del centrodestra è lontano 18 punti, fermandosi al 40,5%, con la candidata della sinistra radicale Antonella Bundu all’1,5%.

Attualmente il vantaggio di Giani appare molto più ampio rispetto al 2020, quando vinse con il 48,6% contro il 40,5% di Susanna Ceccardi (Lega). Per quanto riguarda le coalizioni, quella di centrosinistra arriva al 57% contro il 41,5% del centrodestra. Il Pd arriva al 36%, con la lista civica Casa Riformista–Giani presidente all’8% come Avs, meglio di M5s al 5%. Nel centrodestra c’è FdI che si ferma al 19%, Forza Italia al 9%, Lega al 6,5%, la Civica di Tomasi (È Ora) è al 5,5%. Infine, la Sinistra radicale è sotto il 2%.

Emerge un altro dato interessante: tra chi non aveva votato nel 2020, più della metà (55%) oggi sceglierebbe Giani, il 15% Tomasi; Giani riconquisterebbe il 94% dei suoi elettori storici e sottrarrebbe un 7% agli elettori di destra. Infine, in merito ai temi e le priorità dei toscani, nei primi 100 giorni di governo il nuovo presidente dovrebbe occuparsi di sanità, sicurezza e messa in sicurezza del territorio.