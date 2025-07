Sondaggi politici 2025/ Forza Italia supera la Lega, cala FdI. Usa e Russia le potenze più pericolose

SONDAGGI POLITICI 2025, FORZA ITALIA IN CRESCITA. PD E M5S FERMI

Nel panorama politico italiano, Fratelli d’Italia continua a guidare le preferenze degli elettori anche nei sondaggi politici 2025. Il partito della premier Giorgia Meloni si conferma saldamente al primo posto con un consenso pari al 30,3%, registrando soltanto una lieve flessione dello 0,3% rispetto alla rilevazione precedente.

VERSO LE REGIONALI/ Dal doge Zaia al guastafeste De Luca, le manovre di due partite "parallele"

All’interno del centrodestra, si segnala un piccolo sorpasso: Forza Italia, infatti, guadagnando lo 0,2%, raggiunge l’8,3% e supera così, seppur di pochissimo, la Lega, che resta stabile all’8,2%. Una dinamica che continua ad animare gli equilibri interni alla coalizione. Sul fronte delle opposizioni, il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, si mantiene costante al 23%, senza avanzamenti né arretramenti.

SPY TOSCANA/ A Prato una storiaccia in salsa massonica (nel Pd) prepara una vittoria del centrodestra?

Più distante il Movimento 5 Stelle, che si ferma al 12,3%, evidenziando un distacco significativo rispetto al principale partito d’opposizione. Tra le forze minori, l’Alleanza Verdi e Sinistra conserva il proprio consenso al 6,6%, mentre Azione, guidata da Carlo Calenda, registra un piccolo incremento, arrivando al 3,8%. Al contrario, Italia Viva di Matteo Renzi perde leggermente terreno e si attesta al 2%. Anche +Europa cresce lievemente, salendo all’1,7% (+0,2%).

Le liste non riconducibili a queste formazioni principali raccolgono nel complesso il 3,8% delle intenzioni di voto. Infine, resta molto elevata la quota di cittadini che non esprime una preferenza: il 32% si dichiara indeciso o intenzionato ad astenersi, anche se questo dato segna una lieve diminuzione dell’1%. Un segnale, tuttavia, che conferma la persistente distanza tra una larga fetta della popolazione e il mondo politico.

POST IT/ Se anche il Governo fa accoglienza (con i corridoi umanitari)

SONDAGGI POLITICI 2025, CHI FA PIÙ PAURA AGLI ITALIANI E ANTI-OCCIDENTALISMO

I recenti sondaggi politici 2025 offrono uno spaccato interessante non solo sugli orientamenti politici degli italiani, ma anche sulla loro percezione dello scenario geopolitico globale. Ad esempio, a oltre tre anni dallo scoppio della guerra in Ucraina, la Russia continua a essere vista come la minaccia principale alla stabilità internazionale: lo pensa, infatti, il 35% degli intervistati. La leadership di Vladimir Putin resta associata a un’idea di pericolo per la pace globale.

Subito dopo, con il 28%, troviamo gli Stati Uniti, nella loro versione guidata da Donald Trump. Nonostante siano un tradizionale alleato dell’Italia, gli USA non sono esenti da diffidenza, e anzi vengono percepiti da molti come una forza potenzialmente destabilizzante sul piano internazionale. Di tutt’altra entità è invece la percezione dell’Unione europea, che solo l’8% degli intervistati considera una potenza minacciosa.

Questo dato suggerisce che l’Ue viene vista prevalentemente come un attore diplomatico o comunque poco incline al conflitto. Un altro aspetto interessante riguarda la lettura del cosiddetto sentimento anti-occidentale presente in molte aree del mondo. Gli italiani appaiono divisi, ma moderatamente comprensivi: il 36% ritiene che queste posizioni non siano giustificate, ma in qualche modo comprensibili. Il 25% le considera sia giustificate che comprensibili, mentre un altro 25% le giudica inaccettabili da ogni punto di vista.