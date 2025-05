SONDAGGI POLITICI 2025: FDI IN CRESCITA

Tra i partiti italiani che crescono negli ultimi sondaggi politici 2025 quello che mostra l’incremento maggiore è Fratelli d’Italia, che evidenzia una differenza di un punto percentuale nella supermedia Youtrend/Agi. Dunque, i dati mostrano un rafforzamento della posizione del partito di Giorgia Meloni, che nelle ultime due settimane ha superato la soglia del 30%, ampliando il distacco dal Pd, arrivato a oltre 8 punti percentuali.

Infatti, ora il Partito Democratico è al 22%, con una crescita di soli 0,2 punti percentuali. Invece, M5s mostra un calo dello 0,1 per cento, visto che è sceso al 12,3% nello stesso arco temporale. Stesso calo registrato dalla Lega, scesa all’8,5%. Quel margine è, invece, quanto recuperato da Forza Italia, che si attesta al 9,2%.

Se si esclude FdI, l’altro partito che registra la crescita maggiore è Verdi/Sinistra, visto che ha accumulato lo 0,3% arrivando al 6,4%. Invece, in crescita dello 0,2% Azione, che arriva al 3,3%; stesso margine per Noi Moderati che è all’1,2%. Solo 0,1 per cento di crescita per Italia Viva che arriva al 2,5%. Infine, il calo maggiore è quello di +Europa, pari a 0,2 punti percentuali, quindi è all’1,6%. La supermedia in questione considera i sondaggi politici 2025 condotti da Noto, SWG e Tecnè.

SONDAGGI POLITICI 2025: L’ANALISI DELLE COALIZIONI

I sondaggi politici 2025 ci consentono anche di analizzare le coalizioni. La supermedia Youtrend/Agi mostra che il centrodestra è in crescita, con Fratelli d’Italia che traina la coalizione. Infatti, è al 49,3% contro il 46,4% delle Europee 2024 (ma la crescita è maggiore se consideriamo la percentuale che ha portato alla nascita del governo Meloni). Il Terzo Polo, invece, è in calo, considerando che l’anno scorso alle europee era al 7,1%, mentre ora è al 5,8%. In crescita M5s, che alle europee era al 9,8% mentre ora gli viene attribuito il 12,3%.

Invece, il centrosinistra è in calo di 2,1 punti percentuali, visto che alle europee era al 32,1%, mentre ora la coalizione arriverebbe al 30%. La Supermedia dei sondaggi politici 2025 di Noto, SWG e Tecnè fornita da Youtrend e Agi mostra una tendenza positiva per FdI e, più in generale, per il centrodestra, che continua a consolidare la sua posizione. Invece, il centrosinistra mostra segnali di debolezza, con un calo nei consensi del Pd.