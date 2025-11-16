La Supermedia dei sondaggi politici di novembre 2025: il "doppio binario" di Governo e Centrosinistra, il Sì del Referendum giustizia in vantaggio

LA SUPERMEDIA NON “CAMBIA” IL TREND MA CONFERMA LE DIFFICOLTÀ DI MAGGIORANZA E OPPOSIZIONI: ECCO I SONDAGGI SUI PARTITI

Non ci sono variazioni enormi e del resto in poco tempo è sempre complesso registrare un deciso “andamento” dei partiti politici dentro e fuori il Parlamento: eppure l’ultima Supermedia dei sondaggi politici messa in campo da YouTrend per AGI conferma un doppio binario che Governo e opposizioni stanno portando avanti in questa complessa fine 2025.

Manovra, referendum giustizia e risorse per la crescita del Paese da un lato; alleanze, programma al palo e divisioni sui grandi temi di politica estera dall’altro: insomma, sia Centrodestra che campo largo progressista non attraversano il miglior momento possibile e l’esito nei sondaggi politici “mediati” da YouTrend sulla fine della scorsa settimana ne è una perfetta testimonianza.

Meloni con FdI perde terreno con uno 0,4% perso in due settimana, scendendo al 30,5% ma rimanendo ancora nettamente davanti al Pd di Elly Schlein che pure non brilla ormai da diverso tempo a questa parte: il campo largo punta la speranza su un “colpo di coda” con i tre voti delle Regionali in programma tra una settimana esatta, specie in Puglia dove il candidato dem Decaro guida l’intera coalizione. In Campania sarà invece Fico il “team leader” e con lui il M5s punta a risalire, come già mostrato in parte con i sondaggi politici in Supermedia: 12,6% e terzo posto mantenuto davanti a Lega e Forza Italia.

SEPARAZIONE CARRIERE E NOMINA SORTEGGIO CSM: GLI ITALIANI VERSO IL SÌ

Il partito di Antonio Tajani resta stabili al 9,2% nei sondaggi politici bilanciati dalla Supermedia YouTrend, Salvini invece come Meloni perde uno 0,4$ e scivola all’8,1% su base nazionale: chiude la “fotografia” della scorsa settimana l’AVS con il 6,4% delle preferenze, Azione di Calenda con il 3,4% davanti a Renzi (2,4%), mentre PiùEuropa all’1,7% tiene dietro solo i Noi Moderati di Lupi in crescita all’1%.

Capitolo finale della Supermedia dei sondaggi politici riguarda il tema centrale dei prossimi mesi di battaglie politiche dentro e fuori il Parlamento: sono state raccolte infatti le prime ricerche sulla riforma della giustizia approvata dal Governo Meloni, visto il prossimo Referendum costituzionale che verrà convocato in Primavera per dirimere il tema della separazione carriere magistrati e del sorteggio CSM.

Ebbene, secondo le prime stime dei sondaggi politici effettuato finora (Ipsos, Only Numbers, Piepoli, Eumeatra e la stessa YouTrend) il vantaggio del Centrodestra e dei vari promotori del Sì è importante, un 56,1% contro il 43,8% di chi invece è pronto a bocciare il referendum e – come Schlein – accusa il Governo di mettere a repentaglio la democrazia con l’intromissione nel mondo della magistratura. Lo scontro è già accesissimo, con toni da campagna elettorale che rischiano di accrescere ulteriormente fino al voto presumibilmente in primavera 2026.