I sondaggi politici Swg 2025: Meloni tiene (il resto del Centrodestra in calo), Pd non vede sbrogliarsi il nodo "centro" nel futuro della coalizione

MELONI SOPRA IL 30%: RESISTE IL CENTRODESTRA TRA TEMI NAZIONALI E RISULTATI REGIONALI (NONOSTANTE LA TOSCANA). I NUOVI SONDAGGI POLITICI

La sconfitta del Centrodestra alle Regionali in Toscana non fa molto “rumore” in seno al Governo, sia per la preventivata e attesa vittoria del campo largo di Giani, sia perché tra i riconoscimenti internazionali e le trattative sulla Manovra economica, permane un forte consenso stabile nei confronti del Governo: i sondaggi politici non fanno che confermare il trend di queste ultime settimane, con una maggioranza stabile appena sotto il 50% di fiducia con traino ancora importante per il partito della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Eletti Consiglio Regionale Toscana/ Giani Presidente, risultati seggi campo largo e Centrodestra: i 40 nomi

Celebrata dall’amico e alleato Presidente Trump davanti a tutti i leader internazionali durante il summit per la pace a Gaza, e poi ringraziata direttamente da Papa Leone XIV (durante la visita al Quirinale, ndr) per l’impegno e gli sforzi di pace verso la popolazione palestinese, la Premier Meloni assieme ai propri Ministri mantiene una fiducia complessiva anche negli ultimi sondaggi politici raccolti da Swg nell’ultima settimana.

Manovra 2026, oggi CdM sul Dpb: Legge di Bilancio il 16/ Misure Irpef e pensioni. ABI: “ok contributi banche”

FdI al 30,8% si mantiene rispetto alle stesse intenzioni di voto del 6 ottobre scorso, ma è lievissimo il calo per Lega e Forza Italia che pure perdono terreno dopo la sconfitta in Toscana. Il Carroccio rimane con l’8,7% il quarto partito del Paese, rimanendo davanti al partito di Tajani che non va oltre il 7,8%, sempre più “tallonato” dall’AVS di Bonelli e Fratoianni appena dietro con il 6,8% su scala nazionale.

SCHLEIN, VITTORIA CON ALERT: IL CENTRO SI RISOLLEVA MA PERMANE IL NODO FUTURO

Dopo le cocenti sconfitte in Calabria e, sopratutto, nelle Marche, il campo largo a guida Schlein risolleva la testa con una vittoria ampia e comoda nelle Elezioni Regionali in Toscana: Pd primo partito, tutte le liste entrano in Consiglio Regionale, Centrodestra ricacciato indietro di quasi 15 punti. Tutto perfetto, ma sulla carta, visto che ad esempio la vittoria di Giani rischia di far dimenticare come solo pochi mesi fa parte del Pd e buona parte del M5s discutevano animatamente in quanto non volevano sostenere il Presidente uscente di Regione Toscana.

Eletti M5s Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi in Consiglio con Giani

Non solo, il Pd nei risultati prende il 34% ma con una perdita netta di 100mila preferenze rispetto a 5 anni prima, complice anche l’ottima performance della lista di Giani unita alla Casa Riformista di Renzi: ed è proprio dal mondo centrista che emergono altre novità, tanto nei sondaggi politici quanto dalle urne delle ultime Regionali. Se l’orientamento di voto mostrato da Swg ieri sera su La7 vede Azione di Calenda salire al 3,1%, con Italia Viva in crescita al 2,4% e PiùEuropa all’1,9 in lieve ripresa, le tre ex liste Terzo Polo si trovano sempre più divise a seconda dei voti locali.

Da Calenda che si dice indisponibile a qualsivoglia alleanza con Conte e AVS, a Renzi che rivendica i risultati giunti dalla Toscana e punta ad una Casa Riformista “allargata” ad altre energie centriste e riformiste (tra cui i sindaci Silvia Salis e Beppe Sala) per ottenere un 10% come “gamba del Centrosinistra”. E poi ancora Magi, Marattin con il Partito Liberal Democratico – per non parlare di Lupi con Noi Moderati nel Centrodestra -, insomma la galassia centrista è data in buona forma elettorale e di consensi a livello generale, con molti nodi aperti e una certezza sul presente: ad oggi non v’è possibilità di un’unica grande componente di centro, “alternativa” a destra e sinistra.