Sondaggi politici Tecnè a luglio 2025 conferma la crescita del Governo Meloni in fiducia e operato: tiene FdI, allunga FI, M5s rosicchia voti al Pd in crisi

CRESCE LA FIDUCIA NEL GOVERNO DI CENTRODESTRA (PUR NELLA BUFERA INTERNAZIONALE): I NUOVI SONDAGGI DI TECNÈ

È una tendenza generale, non più solo di qualche particolare istituto demoscopico: i sondaggi politici in questa particolare estate convulsa tra disastri internazionali e complesse politiche interne vedono comunque il Governo Meloni in un trend generale tutt’altro che negativo. Al netto dei dissidi interni alla maggioranza, e pur con il pacchetto di riforme che ancor attende questa seconda parte di legislatura (Autonomia da completare, Premierato, riforma giustizia e fiscale da approntare), il consenso e la fiducia non sembra calare.

Osservando i nuovi sondaggi politici raccolti da Tecnè per l’Agenzia DiRE tra il 2 e il 3 luglio 2025 emerge una fiducia in crescita ulteriore per l’intera maggioranza di Governo Meloni: il 43% (+1% in un mese) degli elettori si dice convinto dalla proposta politica del Centrodestra anche oltre due anni e mezzo dopo la salita a Palazzo Chigi della Premier Giorgia Meloni. Entrando nelle pieghe dei numeri effettivi sui partiti, FdI trascina l’esecutivo con il 30,1% e una crescita netta dello 0,4% tra giugno e luglio 2025.

La Lega di Salvini resta ancorata all’8,5% mentre Forza Italia continua l’opera di “rincorsa” del Movimento 5Stelle arrivando di fatto ad una incollatura di distanza: ad oggi i sondaggi politici Tecnè danno il partito di Tajani all’11,1%, nonostante le “baraonde” su Ius Scholae e terzo mandato, con Conte e gli ex grillini che invece restano al 13%.

RISALE CONTE, NUOVO CALO SCHLEIN: IL PD CON “MODELLO SANCHEZ” NON SPINGE

Se Atene-Centrodestra “ride”, in questo caso il campo largo progressista-Sparta si comporta nel modo più opposto: non si placa la crisi del Pd che con Schlein pur inseguendo il “modello spagnolo” del Governo Sanchez, non sembra al momento pagare molto con i consensi elettorali (e anche a Madrid il Premier socialista non se la sta passando benissimo, ndr). Ad oggi infatti il Partito Democratico cala al 21,6%, uno 0,3% in meno in una sola settimana e con gli alleati-rivali del M5s che idealmente si avvicinano (di poco).

L’Alleanza Verdi-Sinistra rimane stabile al 6,1% mentre il gruppo di centristi che potrebbe/dovrebbe essere la costola mancante al campo progressista per allargarsi definitivamente, non sembra ancora decollare: Azione di Calenda al 3,4%, Renzi con Italia Viva ben sotto al 2% e PiùEuropa di Magi e Bonino con l’1,6%.

Spostandoci infine sul “borsino dei leader”, i sondaggi politici per DiRE non portano buone notizie ancora in casa Dem: Schlein al 29,7% cala ulteriormente, vicina a Salvini con il 26,9%, e sotto i vari Meloni (46%, irraggiungibile), Tajani con il 39,5% e addirittura Conte con il 30,7% che precedono la Segretaria Pd. A chiosa dei sondaggi nazionali sui leader, sotto quota 20% troviamo Calenda (19,7%), Bonelli e Fratoianni attorno al 16%, Magi al 15,6% e Renzi al 13,4%.