SONDAGGI POLITICI 2025: LEGA E PD CRESCONO

Il centrodestra vincerebbe ancora le elezioni politiche: lo confermano i sondaggi politici 2025, che testimoniano anche il gap con il centrosinistra. I partiti del governo sfiorano il 49% nella Supermedia Youtrend/Agi, mentre il centrosinistra, se si presentasse come nelle ultime politiche, arriverebbe al 31%, con il Partito democratico che è dato in lieve crescita. In generale, la supermedia dei sondaggi politici non registra cambiamenti significativi rispetto a quella di due settimane fa, mentre la settimana scorsa era stata riscontrata una risalita di Forza Italia e un rallentamento del Movimento 5 Stelle.

Sempre in linea generale, Lega e Forza Italia sono vicini ai loro valori più alti registrati negli ultimi mesi. Per quanto riguarda i singoli partiti, la crescita maggiore è quella della Lega, visto che guadagna lo 0,3% che vale l’8,7% totale, a seguire Verdi/Sinistra, che cresce di 0,2% e arriva al 6,2%. Solo dello 0,1% la crescita di Fratelli d’Italia, Pd e Forza Italia, che sono rispettivamente al 29,7%, al 22,9% e al 9,4%. Nessuna variazione, invece, per M5s (11,8%), Azione di Carlo Calenda (3%) e Italia Viva di Matteo Renzi (2,4%). Infine, percentuali in calo per +Europa e Noi Moderati, con i primi che scendono all’1,8% (-0,3%) e gli altri invece all’1% (-0,1%).

SONDAGGI POLITICI 2025: “CENTRODESTRA IN SALUTE”

Dai partiti alle coalizioni, passiamo alla supermedia coalizioni: il centrodestra è al 48,8% con una crescita dello 0,4 per cento, mentre il centrosinistra perde lo 0,1 per cento, arrivando al 30,8%. Stabile invece M5s con l’11,8%, allo stesso modo il Terzo Polo formato da Azione e Italia Viva con il 5,4%, infine gli altri partiti scendono al 3,2%, visto che perdono lo 0,3 per cento. I sondaggi politici con la Supermedia Youtrend/Agi sono stati commentati da Lorenzo Pregliasco a Omnibus, confermando che non ci sono spostamenti particolarmente rilevanti, ma c’è più una tendenza ormai di lungo periodo con Fratelli d’Italia che sfiora il 30%, mentre il Pd è vicino al 23%, quindi lo scarto replica quello delle europee.

L’altro dato interessante segnalato da Pregliasco è Forza Italia davanti alla Lega. “Se prendiamo le aree politiche centrodestra, con questi dati, con la media dei sondaggi di questa settimana, arriva quasi al 49% nelle intenzioni di voto ed è un dato di 5 punti superiore a quello delle elezioni politiche del 2022“, mentre il governo arriva al giro di boa. “È abbastanza inusuale vedere una coalizione, un’area di maggioranza, di governo così in salute nel consenso e nei sondaggi“, ha concluso Pregliasco.