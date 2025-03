SONDAGGI POLITICI: FDI IN CALO NEL CENTRODESTRA

Gli ultimi sondaggi politici 2025 realizzati da Swg per Tg La7 evidenziano che la situazione politica è in progressiva evoluzione: il primo partito resta Fratelli d’Italia, ma c’è stato un calo dello 0,3% che lo porta al 29,7%, lo stesso riscontrato dal Pd, che resta al secondo posto con il 22,4%. Invece, è stabile M5s, quindi gli unici partiti che recuperano terreno sono Lega e Forza Italia, che è quarta davanti proprio al Carroccio. Le intenzioni di voto mostrano una crescita dello 0,2% per il partito guidato da Antonio Tajani, che quindi è al 9,3%, mentre quella della Lega è leggermente maggiore, perché è del 0,4% quindi arriva all’8,4%.

Di conseguenza, a dividere i due partiti di centrodestra c’è solo un punto percentuale. I dati del sondaggio confermano una strana tendenza: le tensioni tra i due partiti, nello specifico tra i loro leader, hanno caratterizzato la settimana e alimentato la loro crescita, invece il silenzio con cui il partito di Giorgia Meloni ha assistito allo scontro a distanza tra Tajani e Salvini ha fatto perder loro consensi.

SONDAGGI POLITICI: GLI EQUILIBRI ALL’OPPOSIZIONE

Di fatto, i sondaggi politici, come quello di Swg per Tg La7, sembra premiare i partiti di centrodestra, fatta appunto eccezione per Fratelli d’Italia che scende al di sotto del 30% a cui era arrivato. Il Partito Democratico, però, non ha approfittato di questa flessione, visto che ha lasciato per strada lo stesso margine. Per quanto riguarda le opposizioni, M5s è al 12,2%.

Si può parlare di un leggero calo per Avs, che arriva al 6,2%, mentre per Azione di Carlo Calenda è leggero l’aumento, visto che con il 0,1% acquisito va al 3,6%. Poco più recupera Italia Viva di Matteo Renzi (+0,2%), arrivando a quota 2,4%. Perdono 0,1% Noi Moderati e +Europa: questi ultimi sono all’1,8%, mentre i primi all’1%. Sono stabili le altre liste, invece è alto il numero degli elettori che preferisce non esprimersi, anche se in calo di un punto percentuale, perché è a quota 32% contro il 33% della settimana prima.

