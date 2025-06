La Supermedia YouTrend dei sondaggi politici di giugno 2025: Schlein e Renzi in caduta, tiene AVS e M5s. Centrodestra tiene dopo caos NATO

LA SUPERMEDIA NON SORRIDE (ANCORA) ALLA LEADER PD: SCHLEIN CALA SOTTO IL 23%, STESSO KO PER RENZI

È una maratona e non una corsa di velocità su brevi distanze, eppure la rincorsa del campo largo progressista verso le Elezioni Politiche 2027 continua a riservare passaggi intermedi tutt’altro che rassicuranti per la “sfida” di Elly Schlein: i sondaggi politici, anche con l’ultima Supermedia YouTrend, segnano un saliscendi instabile per il principale partito della “coalizione wannabe” di Centrosinistra.

Pur dopo i buoni risultati alle Amministrative, il “ko tecnico” giunto con i risultati del Referendum hanno frenato l’avanzata della sinistra Dem, con poi il contesto internazionale tra guerre e riarmo UE che ha rimesso in moto la netta divisione interna al Partito Democratico. Il tutto shakerato negli ultimi sondaggi politici di giugno 2025 produce un rallentamento per Schlein, che torna a perdere lo 0,4% scivolando fino al 22,6% di consenso nazionale, riuscendo però a mantenere agilmente la guida della coalizione progressista.

Il M5s di Conte infatti non va oltre il 12,2% e al momento non rappresenta una voce abbastanza forte interna alla sinistra per poter pensare nel breve periodo di “scalzare” Schlein e il Pd dalla guida forte della coalizione da costituire entro il 2027: l’Alleanza Verdi-Sinistra con il 6,4% rinsalda il ruolo di terza “gamba” del possibile prossimo “nuovo Ulivo”, con l’ala centrista che invece vive andamenti in controtendenza.

Calenda con Azione recupera lo 0,4% e sale al 3,5% mentre Renzi perde lo stesso consenso di Schlein, rapportato ad Italia Viva che vale un 2,1% e non di più a livello nazionale. Chiosa la Supermedia di YouTrend dei sondaggi politici settimanali il partito di Magi e Bonino all’1,6%.

VERTICE NATO, CONSIGLIO UE E TERZO MANDATO: IL CENTRODESTRA TIENE E GUADAGNA NEI SONDAGGI POLITICI

Considerando i (pochi) sondaggi politici elaborati in questa difficile settimana a livello internazionale – YouTrend ha fatto la Supermedia sulle intenzioni di voto Swg, Tecnè e Quorum-YouTrend – in casa Centrodestra il Governo Meloni si conferma in piena tenuta di consensi e preferenze, nonostante le fibrillazioni interne specie sul terzo mandato bocciato.

Il tentativo della Lega di Salvini bloccato sul nascere da Forza Italia di Tajani sull’ipotesi di estendere i mandati dei Presidenti di Regione – e che dunque esclude Zaia dalla partita del Veneto in autunno – renderà qualche tensione in più in questa già rovente estate: la maggioranza però al momento non ne risente, e anzi si compatta attorno ala leadership della Premier Giorgia Meloni davanti agli sconvolgimenti del mondo.

Le guerre, il riarmo spinto dell’Europa, la diplomazia che si “incastra” tra due conflitti iper complicati come quelli in Ucraina e Medio Oriente, hanno portato ad un delicato Vertice NATO appena concluso con l’impegno di una rinnovata spesa per la difesa verso il 5% del PIL: la tenuta di una centralità in Europa e in Occidente per l’Italia di Meloni mantengono un buon consenso nazionale, con la Supermedia dei sondaggi politici che segna quota 30,2% per FdI, mentre Forza Italia avanza al 9,1% superando di poco il Carroccio all’8,3% (con Noi Moderati che rimane stabile all’1%).

A livello di coalizioni, il dato è molto semplice ad oggi: il Centrodestra del Governo Meloni fugge ancora via verso quota 50 (con il 48,7%) mentre in casa Centrosinistra i sondaggi politici nazionali si fermano al 42,7% con l’alleanza Schlein-Conte-AVS: il terzo polo liberale al 5,6% sarebbe ovviamente molto comodo al campo largo, ma è anche vero che un insieme così variegato di liste e programmi potrebbe a quel punto non convincere parte dell’elettorato in opposizione alla destra di Meloni, Salvini e Tajani.