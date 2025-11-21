Supermedia YouTrend dei sondaggi politici prima delle Regionali: dal caso Garofani alle polemiche in Manovra, la crescita di Meloni è costante. Su Schlein..

VARIAZIONI MINIME NELLA SUPERMEDIA SONDAGGI, TRANNE FDI: IL CASO GAROFANI SPINGE PALAZZO CHIGI

Non è che non vi siano fatti politici rilevanti, eppure le differenze nei sondaggi politici i queste ultime settimane sono davvero minime: solo Fratelli d’Italia vede una crescita significativa, guadagnano lo 0,5% nell’ultima Supermedia YouTrend che calcola tutti i principali istituti demoscopici del Paese. Questo significa che tra le polemiche su Manovra, riforma della giustizia e “caso Garofani-Quirinale”, il giudizio e il consenso per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non solo non diminuisce ma guadagna su tutti i possibili rivali.

Sondaggi politici 2025: Governo a +10% sul campo largo/ Lega supera FI, Pd 20%. Patrimoniale ‘batte’ flat tax

Osservando l’ultimo calcolo fatto dalla Supermedia, osservando i sondaggi politici pubblicati fino al 20 novembre 2025, FdI sale al 30,4% con un mezzo punto di fiducia guadagnato in sole due settimane: lievissima crescita per il Pd che al 21,7% recupera uno 0,2% dopo i tanti cali degli scorsi mesi. Per il resto, da Conte fino Renzi, l’altalena di consensi coinvolge praticamente l’intero arco parlamentare, senza particolari “scossoni”.

140 MLD DI EURO A KIEV?/ "Saremo noi a pagarli sotto forma di eurobond e falso 'prestito' all'Ucraina"

A proposito, dopo il caso del consigliere del Quirinale pizzicato nel ragionare pubblicamente sulla necessità di contrastare il Centrodestra (anche perché se dovesse rivincere le Elezioni nel 2027 potrebbe scegliere poi il nuovo Capo dello Stato nel 2029), i Dem restano comunque a 9 punti da Meloni & Bignami.

L’ATTESA DELLE REGIONALI E IL PESO DELLE COALIZIONI

Al terzo posto il M5s di Conte cala fino al 12,4%, mentre Lega e Forza Italia permangono stabili nelle loro posizioni: 9,1% per Tajani, 8,2% per l’altro vicepremier Matteo Salvini: a chiudere la Supermedia dei sondaggi politici sui singoli partiti troviamo l’AVS in buona salute appena sotto il 6,5%, mentre continua lo stallo in zona centristi con tutti i partiti ex Terzo Polo che ad oggi, se non fosse organizzato una coalizione in vista delle Politiche, rimarrebbero tutte fuori dal Parlamento. Calenda con il 3,3%, Renzi con il 2,6% e PiùEuropa all’1,6%: vi entrerebbe invece Lupi con Noi Moderati perché il suo 1,2% rientra nell’alveo del Centrodestra nazionale.

QUIRINALE-FDI/ Dietro il caso Garofani la lunga resa dei conti fra Colle e Palazzo Chigi

Con un weekend importante dal punto di vista elettorale, visto che si conclude la lunga stagione delle Elezioni Regionali cominciata addirittura a settembre, qualcosa dal punto di vista dei consensi nazionali potrebbe anche modificarsi nelle intenzioni di voto del prossimo dicembre: in attesa di capire se nei sondaggi politici qualcosa realmente si modificherà nei rapporti di forza dentro e fuori le coalizioni, lo stato attuale vede il Centrodestra a guida Meloni ampliare il proprio vantaggio sui rivali del campo largo progressista.

La Supermedia YouTrend raccogliendo i dati trasversali degli altri sondaggi politici, indica in un 4,2% il vantaggio attuale dei partiti che siedono a Palazzo Chigi in CdM sulla la pattuglia che riunisce Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli e Renzi. Ad oggi il Centrodestra nazionale vale infatti un 48,9%, mentre il Centrosinistra senza centristi e Conte resta al palo con il 29,7%, salendo invece al 44% comprendendo la formula più larga del campo progressista.