La Supermedia YouTrend dei sondaggi politici dopo i 1000 giorni del Governo Meloni: tenuta del Centrodestra (non senza allarmi) e lo stallo di Schlein a sx

Mille giorni di governo celebrati dalla Premier Giorgia Meloni al Congresso della CISL, esaltando i numeri importanti dell’occupazione e scacciando via le polemiche per una maggioranza data in fibrillazione ma comunque ancora al 47% nei consensi degli ultimi sondaggi politici “mediati” dalla Supermedia YouTrend giornata al 18 luglio 2025.

Sebbene un accordo sostanziale sui candidati delle prossime Elezioni Regionali non sia stato ancora trovato, l’ultimo vertice del Centrodestra ha quantomeno allontanato ipotesi di “crisi” imminente, con la compattezza ribadita sui temi cardine come la trattativa sui dazi con gli USA.

I sondaggi politici della settimana che va a chiudersi, raggruppati nella Supermedia YouTrend per AGI, vedono un bilanciamento tra Lega e FdI, con Salvini che perde lo 0,3% ma viene riguadagnato pari dal partito della Premier Meloni, mentre Forza Italia di Tajani resta ferma al 9%. FdI ad oggi con il 29,4% è ancora ampiamente il primo partito del Paese, davanti di ben 7 punti sulla diretta rivale Dem, mentre il Carroccio all’8,3% resta in fase di stallo nonostante i buoni consensi recuperati in termini di sicurezza e critica alle istituzioni UE sul fronte dazi e riarmo.

IL CAMPO LARGO NON SFONDA: OK (FORSE) IN CAMPANIA, CAOS IN TOSCANA. I TORMENTI DELLA GIOVANE ELLY

Andando sull’altra sponda della politica italiana, i sondaggi politici recuperati e raggruppati dalla Supermedia YouTrend si scorge ancora una forte tensione interna al campo largo progressista per le imminenti votazioni in Veneto, Campania, Toscana, Puglia, Marche e Valle D’Aosta. Non tanto per i possibili risultati finali (la sinistra è davanti nei sondaggi in almeno 3 Regioni sulle 6 al voto), ma per la tenuta della coalizione dopo le “grane” Giani e De Luca tra i due principali contendenti del campo largo.

Sebbene un vero sorpasso generale del Centrosinistra non si possa ancora scorgere dai numeri dei sondaggi politici – ad oggi il campo largo con Schlein, Conte e AVS non va oltre il 43,7% – la rivalità interna tra Dem e 5Stelle rende complessa la partita per le Regionali, e idealmente, anche la corsa verso le Elezioni Politiche 2027. Ad oggi il Pd vale un 22,4% in stallo continuo (nonostante il probabile via libera di De Luca alla candidatura del grillino Fico in Campania), mentre l M5s al 12,5 quasi doppia l’Alleanza Verdi Sinistra al 6,9%, dati però in forte ripresa con +0,6% rispetto agli ultimi sondaggi politici mediati da YouTrend.

Capitolo a parte per l’area ex Terzo Polo, probabilmente decisiva per la sinistra nella battaglia politica contro il Governo Meloni: Azione di Calenda al 3,5% guadagna lieve spazio, Renzi segue al 2,1% mentre PiùEuropa all’1,9% resta fanalino di coda sopra Noi Moderati, in crollo totale allo 0,3%.