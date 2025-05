L’ULTIMA SUPERMEDIA DEI SONDAGGI POLITICI PRIMA DEI 5 REFERENDUM ABROGATIVI

In un’edizione speciale e “doppia” della consueta Supermedia YouTrend dei sondaggi politici della settimana non può non essere preso in considerazione l’importante appuntamento elettorale da qui ai prossimi 14 giorni: il primo turno di Amministrative 2025 il 25-26 maggio e soprattutto il ballottaggio dell’8-9 giugno con annessi 5 Referendum abrogativi presentati dalla CGIL (e sostenuti da buona parte del campo progressista). Mentre il mondo prosegue con crisi e scenari internazionali molto complessi e che vedono l’Italia comunque in un ruolo tornato centrale, la politica nostrana si appresta allo scontro elettorale con divisioni e turbolenze interne ad entrambi gli schieramenti.

Osservando i sondaggi politici della settimana presi in esame da YouTrend per l’AGI, emerge un quadro piuttosto complicato specie per quanto riguarda le posizioni verso i Referendum su Jobs Act, lavoro e riforma della cittadinanza: considerando le ricerche di Ipsos, Noto, Swg e Eumetra si scopre che la “media” dei cittadini favorevoli ai 5 quesiti (ovvero quelli che si presenteranno alle urne per votare Sì tra due settimane) vede svettare i quesiti contro i licenziamenti e la sicurezza sul lavoro (75% e 70% di media per il Sì), mentre su contratti e indennità si rimane sotto quota 70.

A stupire è il 55% sulla cittadinanza, probabilmente il quesito con maggiori possibilità di raggiungere il quorum ma anche quello più divisivo nella popolazione. A preoccupare però i proponenti dei Referendum sono le stime dei sondaggi politici attuali sull’’affluenza effettiva alle urne per l’8-9 giugno 2025: il dato più alto e ottimista prevede una presenza di elettori alle urne attorno al 39% (sondaggi politici Demopolis del 16 maggio), i più scettici invece attorno al 32% (sondaggi Ipsos dell’8 maggio 2025). In generale dunque molto lontani dalla soglia del quorum fissata al 50% più uno: tanta incertezza, molta non conoscenza della materia dato che solo il 46% secondo Demopolis conosce i 5 quesiti referendari.

IL RECUPERO DI CONTE, LO STALLO DI SCHLEIN, LA STABILITÀ DI MELONI: GLI ALTRI SONDAGGI DELLA SETTIMANA

Per un Pd spaccato sul Referendum, e un’AVS-M5s che di fatto appoggia quasi tuti i quesiti (Conte ha dato libertà di voto solo per il n.5 sulla Cittadinanza), il campo largo progressista si avvicina a due settimane elettorali altalenanti: in vantaggio nei sondaggi politici della vigilia per le maggiori città al voto nelle Elezioni Comunali, verso il fallimento invece per quanto riguarda il flop affluenza dei Referendum.

Osservando così le intenzioni di voto generali raccolte dalla Supermedia YouTrend sui sondaggi politici della settimana (ovvero Noto, Eumetra, Swg, Tecnè e Demos) emerge un quadro di stabilità sul lungo periodo con qualche balzo/scivolamento improvviso: Meloni con FdI resta saldamente il primo partito con il 30% di media tra i consensi nazionali, trainando un Centrodestra che recupera anche l’8,6% della Lega di Salvini e il 9% di Forza Italia, mentre Noi Moderati sale all’1,1%.

In casa progressista invece lo scenario è più complesso e segue anche le varie divisioni presenti alle Amministrative: il Pd di Schlein perde ancora terreno e si ferma al 22%, balzo in avanti importante invece per i M5s di Conte che con un +0,7% in due settimane raggiungono quota 12,5% recuperando parte dei consensi persi dai Dem in questi mesi. L’Alleanza Verdi-Sinistra rimane attorno al 6,3% tenendosi dietro l’intero mono centrista, da Azione con il 3,5% a Renzi con il 2,5%, finendo con Magi e Bonino fanalini di coda al 1,08% di consensi nei sondaggi politici “mediati” da YouTrend.