Supermedia YouTrend dei sondaggi politici di luglio 2025: altalena Meloni-Schlein, il recupero di M5s e Lega. Cosa manca al Centrosinistra verso le Elezioni

L’ALTALENA TRA FDI E PD, IL BALZO DI CONTE: L’ULTIMA SUPERMEDIA YOUTREND DEI SONDAGGI POLITICI

L’immagine dell’altalena è spesso abusata ma abbastanza efficace per spiegare l’andamento di consensi e preferenze – tra sondaggi politici e risultati elettorali – in questa prima metà del 2025 tra i primi due partiti del Parlamento italiano: Giorgia Meloni ed Elly Schlein continuano ad accorciare/allungare la distanza tra le due liste, con la Presidente del Consiglio che rimane comunque sempre tra i 6-8 punti di vantaggio sulla principale rivale verso le Elezioni Politiche del 2027.

Mentre continua un clima internazionale molto complicato – tra dazi, riarmo e guerre – le fibrillazioni interne alla maggiorana di Governo fanno perdere qualche percentuale a Fratelli d’Italia e Forza Italia, mentre guadagna spazio la Lega: in casa sinistra invece, ulteriore calo per il Partito Democratico mentre compie un lieve balzo il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Così la fotografia dei sondaggi politici sottoposti alla Supermedia YouTrend dello scorso 3 luglio 2025, con le varie intenzioni di voto della scorsa settimana (Ipsos, Swg, Ixè, Tecnè) che confermano l’andamento sali/scendi dei principali partiti italiani.

Ad oggi, FdI in media raccoglie il 29,1% dei consensi ma perde lo 0,8% in due settimane: non fa però meglio il Pd di Schlein con il 22,4% e il ko dello 0,3% perso in pochi giorni, vedendosi “avvicinare” il principale alleato nel potenziale campo largo progressista. Il M5s risale al 12,7% e “ruba” alcuni consensi perduti dai Dem: in casa Centrodestra, la Lega di Salvini risale fino all’8,6% di consenso nazionale, con Forza Italia in calo all’8,9% nella settimana dello scontro interno alla maggioranza su terzo mandato e soprattutto Ius Scholae.

COALIZIONI E TENSIONI: COSA DICONO I SONDAGGI E COSA MANCA ANCORA ALLA SINISTRA

A chiusura dei sondaggi politici la Supermedia della settimana, nella parte più vicina alla soglia di sbarramento per l’ingresso in Parlamento, troviamo ancora la buona tenuta di Alleanza Verdi-Sinistra al 6,3% (seppur in calo rispetto ai sondaggi YouTrend di due settimane fa, ndr), mentre nell’ex Terzo Polo la corsa alle prossime Politiche resta ancora un grande caos.

Calenda con Azione si ferma al 3,3%, Renzi invece cala ulteriormente sotto quota 2% e rimane di un’incollatura davanti all’1,8% di PiùEuropa: per Noi Moderati di Lupi allo 0,9% resta sempre la tenuta all’interno del Centrodestra come quarta forza complessiva. Rimanendo sui sondaggi politici della Supermedia, ma analizzando il dato delle coalizioni, si conferma il periodo di fibrillazione per l’area di Governo con le diversità di vedute interne tra FI, Lega e FdI che fanno calare il Centrodestra al 47,3%.

Il campo largo della sinistra si “avvicina” con il 43,2%, sempre e solo ammettendo la messa assieme di Pd, AVS, M5s sotto lo stesso “ombrello” in alternativa alle forze del Governo Meloni: se Conte non dovesse invece trovare un accordo con Schlein & Co. ecco che il Centrosinistra rimarrebbe incastrato al 30,6% con il Centro liberale che ipoteticamente vale un 5% generale. Per battere Meloni la sinistra necessita ad oggi di un allargamento coi centristi, altrimenti le sole “forze progressiste” rischierebbero di infrangersi nuovamente sul consenso nazionale non bastevole per guidare la maggioranza in Parlamento.