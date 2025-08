La Supermedia YouTrend dei sondaggi politici di agosto 2025: tensioni nelle coalizioni, Lega cresce nel Centrodestra e Conte spiazza Schlein. I dati

A 2 ANNI DALLE ELEZIONI IL CENTRODESTRA RESTA AVANTI NELLE COALIZIONI MA È IN CALO: I NUOVI SONDAGGI POLITICI

Mancano 2 anni scarsi alle prossime Elezioni Politiche e la battaglia tra le coalizioni in Parlamento è tutt’altro che “risolta”, sebbene i sondaggi politici ormai da mesi stimino un Centrodestra nettamente avanti sui rivali del campo largo progressista. Anche l’ultima Supermedia YouTrend per AGI del 1 agosto 2025, che raccoglie tutte le intenzioni di voto della settimana, non sembra andare molto lontano dal trend di questi ultimi tempi.

Osservando infatti l’andamento degli schieramenti dal 2022 ad oggi emerge come il 43,8% con cui Meloni, Salvini e Tajani hanno vinto le Elezioni sia cresciuta ampiamente in questi due anni e mezzo fino all’attuale 47,3% stimato attualmente: seppur in calo, la coalizione di Centrodestra resta ancora il riferimento a livello nazionale, con la sinistra progressista che ancora non riesce a stabilire gli esatti contorni della coalizione che potrebbe sfidare la Premier Meloni nella primavera del 2027.

Ad oggi, dicono i sondaggi politici calcolati nella Supermedia – ovvero Swg, Tecnè e Ipsos – il campo largo vale complessivamente 43,4% e mutuerebbe assieme da Schlein a Conte fino a Bonelli, Fratoianni e Bonino: l’ala del Terzo polo liberale infatti da sola vale un 5,3% che farebbe molto comodo al campo largo, se non fosse che l’insieme delle varie anime del Centrosinistra resta ancora oggi molto complesso (come dimostrano le tensioni per le candidature alle Regionali 2025).

LA MEDIA DEI PARTITI, LA CRISI DEL PD E IL RECUPERO M5S: LA LEGA DI SALVINI HA UNA NUOVA SPINTA

Anche a livello di singoli partiti, si percepisce fibrillazione all’interno di entrambe le coalizioni, con la differenza che resta appunto la stabilità dei gruppi politici che si sfideranno da qui fino alle prossime Elezioni politiche: nel Centrodestra permane il calo generale, seppure lieve, di quasi tutti i partiti ad esclusione della Lega che prende nuova linfa dopo l’ennesimo scontro tra magistrati e leader Matteo Salvini (in merito al processo Open Arms).

Ad oggi, dice la Supermedia YouTrend dei sondaggi politici, il Carroccio prende quota fino all’8,4% dei consensi nazionali, pareggiando ormai Forza Italia (in calo all’8,7%, cedendo uno 0,3%) e recuperando le percentuali perse questa settimana da Fratelli d’Italia, che pure rimane al 29,2% in testa a tutte le classifiche nazionali. Dietro al partito della Premier Meloni rimane in forte calo anche il Pd di Elly Schlein, anche questa settimana perdendo nettamente uno 0,7% in parte recuperato nel campo largo dal M5s di Giuseppe Conte.

I 5Stelle salgono al 13,5% recuperando in appena 7 giorni l’1% netto, migliore prestazione/previsione nell’ultimo mese e autentica “spina nel fianco” per una Segretaria Pd che tenta di assumere su di sé la leadership del Centrosinistra. A chiudere le intenzioni di voto “mediate” troviamo poi l’AVS, anche qui in nettissimo calo al 6,3% (-0,6%), con Azione di Calenda che scivola fino al 3% vedendosi avvicinare sia Italia Viva di Renzi al 2,3% che PiùEuropa al 2,1%. Chiudono i sondaggi politici i Noi Moderati di Lupi che guadagnano nettamente lo 0,6% recuperando fino all’1% nazionale della formazione centrista.