La Supermedia YouTrend dei sondaggi politici all'11 settembre 2025: top Centrodestra, tiene Schlein, cade il M5s. Regionali Marche, allungo di Acquaroli

TORNA LA SUPERMEDIA DEI SONDAGGI POLITICI A RIDOSSO DELLE REGIONALI: BENE IL GOVERNO, CRESCE AVS, CROLLO PIÙEUROPA

A ormai due settimane ormai dalle prime Elezioni Regionali di questo 2025, i sondaggi politici nazionali raccolti e analizzati dalla prima Supermedia YouTrend per AGI post-estate raccontano uno scenario al momento rinfrancante per il Centrodestra nonostante un’estate convulsa e densa di polemiche: rispetto infatti all’ultima analisi delle medie elettorali del 31 luglio scorso, tutti i partiti della coalizione al Governo Meloni mantengono i propri consensi, anzi guadagnandoli in 3 casi su 4.

Il campo largo progressista che attende da ormai quasi tre anni un drastico calo degli avversari, deve accontentarsi di una lieve risalita Dem, con l’ottimo balzo di Fratoianni e Bonelli, ma con il calo per Conte. Osservando infatti i sondaggi politici presi in considerazione questa settimana (aggiornati all’11 settembre 2025, ndr) dalla Supermedia emerge un recupero importante di FdI uno al 29,5%, tornai a crescere dopo le difficoltà di luglio. Il Pd dietro rimane staccato a 8 punti di distanza con il 21,8% di media che resta ancora troppo basso per i “sogni” di sorpasso di Schlein su Meloni.

Sondaggi politici 2025/ Campo largo 49% pari col Centrodestra ma è diviso. Leader Pd, Salis straccia Schlein

Male il M5s di Conte che indietreggia fino al 13,3%, pur se rimanendo a debita distanza dai diretti inseguitori in casa Centrodestra: la Lega di Salvini si conferma in forma con la crescita all’8,5% mentre lo stabilità di Forza Italia tiene Tajani & co. al 8,7%.

Capitolo finale tra sinistra e centristi che ambiscono al campo largo, chi più chi più “riottoso”: Alleanza Verdi-Sinistra macina consensi e cresce dello 0,6% fino al 6,9%, ma fa meglio nel delta dei sondaggi politici di luglio il partito di Carlo Calenda, salito fino al 3,8% con +0,8%. Crollo verticale di PiùEuropa in questi mesi, con la Supermedia impietosa che dà Magi e compagnia all’1,7% dietro anche a Renzi con il 2,1%. Chiude Noi Moderati con l’1% stabile come quarta forza del Centrodestra.

MARCHE CON ACQUAROLI IN RAMPA DI LANCIO: I SONDAGGI SULLE REGIONALI CON IL “BOOSTER” DEL CENTRODESTRA

Inevitabile però che in questo particolare periodo storico politico l’attenzione di sondaggi politici e analisi vada sulle ben 7 Regioni al voto tra fine settembre e la metà di novembre 2025: si parte però dalla più “contendibile” dei territori al via con le Elezioni Regionali, nonché la prima in ordine di tempo. Nelle Marche la strana campagna elettorale di questa estate ha visto un recupero pazzesco iniziale del candidato del campo largo Matteo Ricci, salvo poi attestarsi verso le ultime settimane con un contro-recupero importante del Governatore uscente, Francesco Acquaroli.

Un doppio ultimo sondaggio pubblicato prima del silenzio elettorale, prima da Emg e poi da Ipsos, confermano un vantaggio importante del candidato del Centrodestra unitario pari circa a 6 punti elettorali: tutto comunque ancora in gioco, ma lo stallo del campo largo attorno a Ricci rischia di compromettere il recupero prodigioso compiuto dal sindaco di Pesaro negli scorsi mesi.

Secondo i sondaggi politici raccolti da Emg tra l’8 e il 10 settembre 2025 danno il Presidente Acquaroli al 52%, nettamente davanti a Ricci che insegue al 46%: sui voti di lista, FdI tiene di pochissimo dietro il Partito Democratico, con il 31,5% sopra al 29% dem, con la Lega all’8% che invece fa meglio di M5s, Forza Italia e AVS e liste civiche.

I sondaggi politici invece rivelati oggi da Ipsos per il “Corriere della Sera” certificano il vantaggio di Acquaroli e del Centrodestra per un netto 50,1% delle preferenze contro il 44,8% dello sfidante: anche qui la lista di Fratelli d’Italia resta la prima nelle Marche, con però il Pd più indietro staccato del 4% al 21,6%, Forza Italia supera Lega mentre AVS batte ad oggi gli alleati dei 5Stelle.