LA SUPERMEDIA DEI SONDAGGI POLITICI REGISTRA UN CALO AL VERTICE, COL PD CHE FA PEGGIO DI MELONI: LA (LENTA) RIPRESA DEL M5S

Non stupiscono i sondaggi politici raccolti nella consueta Supermedia YouTrend di fine settimana visto quanto registrato come trend ormai da qualche giorno: vi è un calo generale al vertice, con in particolare i due principali partiti del Paese che manifestano un momento di difficoltà sotto il profilo dei consensi. Quella che dovrebbe essere una buona notizia per l’intero Centrosinistra, ovvero vedere le prime difficoltà della Premier Meloni dopo due anni di Governo, è in realtà una mera “vittoria di Pirro” in quanto lo stesso Partito Democratico registra una perdita doppia rispetto ai rivali di Fratelli d’Italia.

Riforma pensioni 2025/ Fornero contro il blocco delle indicizzazioni (ultime notizie 14 febbraio)

E così nella risma di sondaggi politici presi in considerazione questa settimana da YouTrend – che comprende, tra gli altri, le intenzioni di voto Quorum, Ipsos, Swg, Tecnè, Emg ed Eumetra – gli unici a poter “esultare” sono i 5Stelle di Conte e i partiti centristi che sebbene non crescano molto, tornano a segnare un “+” nell’analisi dei consensi settimanali. FdI con Giorgia Meloni segna qualche calo di troppo dopo le tante polemiche sui casi Almasri e migranti Albania, scendendo sotto quota 30% per la prima volta in questo 2025: al momento la Supermedia indica la Premier al 29,8%, comunque nettamente avanti al Pd di Schlein che perde lo 0,6% in una settimana e si ritrova scivolata al 23%. Rosicchia qualcosina all’alleato nel “campo largo” il M5s, in recupero all’11,4%: restano più o meno in stallo entrambi gli alleati principali di Fratelli d’Italia a Palazzo Chigi, tanto Forza Italia al 9,2% quanto la Lega di Salvini in lieve calo all’8,5%.

Consulta, eletti nuovi 4 giudici dopo 19 votazioni/ Marini, Cassinelli, Luciani e Sandulli: ecco chi sono

COALIZIONI A CONFRONTO, GOVERNO SEMPRE VINCENTE MA CON UN CALO ALLARMANTE

Chiudono i sondaggi politici sui singoli partiti tutte le altre formazioni che alle scorse Europee sono finite di poco sopra o “tagliate” dallo sbarramento: la Supermedia aggiornata al 13 febbraio 2025 conferma il 6,2% di AVS, mentre registra un andamento stabile anche per Azione, Italia Viva e PiùEuropa, date rispettivamente al 2,7% con Calenda, 2,6% con Renzi e 2% con Magi e Bonino. A chiudere la quarta forza del Centrodestra, i centristi di Lupi che con l’1,1% aggiungono un filo di consenso nell’area solitamente ad appannaggio dell’ex Terzo Polo liberale.

Sondaggi politici 2025/ FdI +6% sul Pd (ma in calo): Lega 9% davanti a FI. Migranti Albania, 32% favorevoli

Come sempre la Supermedia YouTrend dei sondaggi politici della settimana si sofferma ampiamente sul confronto tra le varie coalizioni presenti e “potenziali”, in ottica di preparare il campo e le analisi ad eventuali prossime Elezioni Politiche: smentita più volte la voce di una crisi di Governo “controllata” da Meloni per andare alle urne e incassare maggior spazio di manovra in Parlamento, il dato che giunge sulle coalizioni ad oggi vede ancora l’esecutivo in vantaggio su tutte le possibili combinazioni in mano alla sinistra, con nessuna al momento definita proprio per l’impossibilità di trovare finora una quadra tra i vari Schlein, Conte, Renzi, Fratoianni e centristi.

Il Centrodestra di Governo passa in appena una settimana dalle soglie del 50% ad una discesa potenzialmente “allarmante” con il 48,4%, dovuto alla contemporanea discesa nei consensi di tutti i partiti della coalizione: al netto del periodo di difficoltà di Palazzo Chigi, il Centrosinistra non riuscirebbe comunque a scalzare Giorgia Meloni dal ruolo di Presidente del Consiglio, almeno non oggi. L’unione di Pd e AVS è lontana anni luce con il 31,2%, se però si aggiungesse il M5s creando quel “campo largo progressista” in mente ad Elly Schlein, la sconfitta rimarrebbe comunque con il 42,7% a massimo raggiungibile secondo l’analisi su tutti gli ultimi sondaggi politici nazionali.